Це неабияк вдарило по ринку праці країни-агресорки, – замість того, щоб продовжувати працювати, сотні тисяч російських "робочих рук" відправились в Україну, аби стати гарматним м'ясом та повернутися додому вже у пакетах. Цікаво, що про величезний брак робочої сили у низці галузей російської економіки унаслідок мобілізації вже відкрито занили у відомствах найвищих рівнів країни-терористки, передає Бізнес 24.

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Центробанк Росії відкрито заявив про негативні наслідки мобілізації

Центральний банк Росії провів засідання ради директорів щодо ключової ставки за кредитами та депозитами. За оприлюдненими матеріалами щодо результатів зустрічі, на засіданні не минулось і без обговорень критичної ситуації на внутрішньому ринку праці.

Так, російський регулятор заявив, що "унаслідок мобілізації у багатьох галузях російської економіки посилюється брак робочої сили". При цьому, безробіття у Росії перебуває на рівні історичного мінімуму, коли зростання реальних зарплат прискорюється й може випередити продуктивність праці.

На поточному етапі можливості розширення виробництва у російській економіці значною мірою обмежені станом ринку праці,

– констатували у Центробанку країни-агресорки.

Нагадаємо, що у вересні Путін оголосив "часткову" мобілізацію населення. Пункт наказу диктатора щодо реальної кількості призовників у межах мобілізації був засекречений.

Російський бізнес очікував, що низка галузей зможе забронювати працівників, проте відомо про багаточисельні випадки, коли співробітників відправляли на війну проти України попри обіцяне їм "відтермінування".

Додамо, що ще на початку листопада у Держдумі країни-агресорки зареєстрували законопроєкт про можливість працевлаштування дітей. Так, поки повнолітні росіяни швендяють зі зброєю та масово гинуть в Україні, заповнити брак робочої сили російські депутати пропонують 14-річними дітьми.