Впрочем, страх смерти от своих иногда оказывается гораздо слабее желания выжить, поэтому количество россиян, попадающих в плен к украинским военным, растет с каждым днем активных боев. С недавних пор, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, у Путина раздумывают наказывать огромными штрафами всех, кто побывал в плену ВСУ.

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Согласно нововведению, в Кремле в случае попадания в украинский плен хотят заставлять россиян возвращать государству все одномоментные выплаты, которые Россия якобы выплачивает каждому мобилизованному или контрактнику. Речь идет о суммах от 180 до 250 тысяч рублей.

Выплат не было, но возвращать обяжут

Решение об обязательном взыскании с каждого прошедшего украинский плен так называемых "подъемных", которые чмобики и контрактники должны получать при попадании в захватническое войско, не что иное, как страшилка для своего рабского населения.

Мол, если российским военным не страшно сдаться в плен после пропагандистской обработки об "ужасных издевательствах со стороны Украины", от таких шагов их будет сдерживать желание не возвращать средства государству.

Поскольку с дезертирством или добровольной сдачей оружия в России борются значительно более жестокими методами, подобный шаг фактически является ничем иным, кроме как отчаянной попыткой военно-политического руководства страны-агрессора хоть как-то остановить разложение собственных вооруженных сил.

Ведь на многих участках фронта у оккупантов царит полная деморализация, которая приводит к огромному количеству побегов и сдаче в плен. У Путина вполне понимают, что общее управление своим войском генералы пока еще удерживают, но ситуация уже давно достаточно критическая.

У Путина вполне понимают, что общее управление своим войском генералы пока еще удерживают, но ситуация уже давно достаточно критическая. Поэтому кроме всевозможных физических наказаний для прошедших через украинский плен решили добавить еще и денежную составляющую. Однако платить сумасшедшие по российским меркам суммы в пользу государства россиянам придется из своего кармана. Причем в большинстве своем их будут заставлять компенсировать стране те расходы, которых на самом деле не было.

Дело в том, что после объявления Путиным мобилизации бункерный дед сразу сказал, что чмобики будут равны контрактникам и будут иметь право на получение всех аналогичных выплат. При этом наемникам, приходившим в преступные Вооруженные силы России, государство якобы платило одномоментную компенсацию в сумме от 180 до 250 тысяч рублей. Поэтому российский диктатор пообещал, что так же "подъемные" будут начислять и мобилизованным.

На самом же деле для чмобиков реальность оказалась гораздо более сложной.

Во-первых, выяснилось, что на какие-то дополнительные выплаты принудительно призванные в армию могут претендовать только если подпишут контракты.

Во-вторых, они должны принять на себя обязательство служить не менее 1 года.

А самое интересное, что после подписания контрактов никаких денег им не выдавали, потому что на это не было соответствующего приказа от Путина.

Документы о выплатах подъемных для чмобиков российский диктатор подписал только в начале ноября, когда по его словам "мобилизация уже завершилась". То есть ни один из 300 тысяч набранных на войну ни копейки из обещанных сиюминутных выплат так и не получил.

Более того, даже после появления приказа о дополнительных выплатах выяснилось, что всю сумму мобилизованным государство не будет платить – средства будут разделены на маленькие части, которые будут добавлять к зарплатам в равных долях на протяжении всей службы по контракту. То есть вместо 200 тысяч рублей одномоментно чмобику могут просто ежемесячно доплачивать от 8 до 16 тысяч рублей.

Поскольку в среднем на фронте мобилизованные живут всего неделю, шансов на то, что Россия действительно выплатит им такие большие деньги, почти равны нулю. Отныне, если чмобик сдался в плен, государство будет заставлять его вернуть сразу всю сумму дополнительных выплат. Мол, если родина отправила тебя на смерть, а ты сложил оружие и выжил, у тебя будет безумный долг.

Кремлевскому диктатору приходится тратить немало финансовых ресурсов на войну против Украины – это приближает экономику России к падению в бездну. В частности, в этом уверены аналитики из Института изучения войны.

Россия захлебывается от потока гробов

Кроме невероятной нехватки денег для содержания захватнического войска у российского руководства постепенно возникают и другие серьезные проблемы. В частности – из-за постоянного роста числа погибших. После объявления "частичной" мобилизации и мгновенной отправки чмобиков на фронт потери оккупантов значительно увеличились. И даже несмотря на попытки военного руководства скрывать число погибших, кое-где российское общество все же начинает понимать масштабы этой войны и возмущаться подходом чиновников к ее ведению.

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Так или иначе, получая огромную волну гробов, жители некоторых глубин задумываются о том, что Россия в противостоянии с Украиной теряет множество молодежи. В большинстве цинковых ящиков, которые так или иначе захватническое руководство привозит домой, лежат остатки мужчин 1999–2003 годов рождения. Поэтому, несмотря на боевую пропаганду, общую ненависть россиян к Украине, у многих появляется мысль о том, за что погибают родившиеся при Путине мобики, которые выросли при нем, ничего не увидев, и погибли ради идеи царька.