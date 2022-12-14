Впрочем, страх смерти от своих иногда оказывается гораздо слабее желания выжить, поэтому количество россиян, попадающих в плен к украинским военным, растет с каждым днем активных боев. С недавних пор, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, у Путина раздумывают наказывать огромными штрафами всех, кто побывал в плену ВСУ.
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Согласно нововведению, в Кремле в случае попадания в украинский плен хотят заставлять россиян возвращать государству все одномоментные выплаты, которые Россия якобы выплачивает каждому мобилизованному или контрактнику. Речь идет о суммах от 180 до 250 тысяч рублей.
Выплат не было, но возвращать обяжут
- Решение об обязательном взыскании с каждого прошедшего украинский плен так называемых "подъемных", которые чмобики и контрактники должны получать при попадании в захватническое войско, не что иное, как страшилка для своего рабского населения.
- Мол, если российским военным не страшно сдаться в плен после пропагандистской обработки об "ужасных издевательствах со стороны Украины", от таких шагов их будет сдерживать желание не возвращать средства государству.
- Поскольку с дезертирством или добровольной сдачей оружия в России борются значительно более жестокими методами, подобный шаг фактически является ничем иным, кроме как отчаянной попыткой военно-политического руководства страны-агрессора хоть как-то остановить разложение собственных вооруженных сил.
- Ведь на многих участках фронта у оккупантов царит полная деморализация, которая приводит к огромному количеству побегов и сдаче в плен. У Путина вполне понимают, что общее управление своим войском генералы пока еще удерживают, но ситуация уже давно достаточно критическая.
- Поэтому кроме всевозможных физических наказаний для прошедших через украинский плен решили добавить еще и денежную составляющую. Однако платить сумасшедшие по российским меркам суммы в пользу государства россиянам придется из своего кармана. Причем в большинстве своем их будут заставлять компенсировать стране те расходы, которых на самом деле не было.
Дело в том, что после объявления Путиным мобилизации бункерный дед сразу сказал, что чмобики будут равны контрактникам и будут иметь право на получение всех аналогичных выплат. При этом наемникам, приходившим в преступные Вооруженные силы России, государство якобы платило одномоментную компенсацию в сумме от 180 до 250 тысяч рублей. Поэтому российский диктатор пообещал, что так же "подъемные" будут начислять и мобилизованным.
На самом же деле для чмобиков реальность оказалась гораздо более сложной.
- Во-первых, выяснилось, что на какие-то дополнительные выплаты принудительно призванные в армию могут претендовать только если подпишут контракты.
- Во-вторых, они должны принять на себя обязательство служить не менее 1 года.
- А самое интересное, что после подписания контрактов никаких денег им не выдавали, потому что на это не было соответствующего приказа от Путина.
Документы о выплатах подъемных для чмобиков российский диктатор подписал только в начале ноября, когда по его словам "мобилизация уже завершилась". То есть ни один из 300 тысяч набранных на войну ни копейки из обещанных сиюминутных выплат так и не получил.
Более того, даже после появления приказа о дополнительных выплатах выяснилось, что всю сумму мобилизованным государство не будет платить – средства будут разделены на маленькие части, которые будут добавлять к зарплатам в равных долях на протяжении всей службы по контракту. То есть вместо 200 тысяч рублей одномоментно чмобику могут просто ежемесячно доплачивать от 8 до 16 тысяч рублей.
Поскольку в среднем на фронте мобилизованные живут всего неделю, шансов на то, что Россия действительно выплатит им такие большие деньги, почти равны нулю. Отныне, если чмобик сдался в плен, государство будет заставлять его вернуть сразу всю сумму дополнительных выплат. Мол, если родина отправила тебя на смерть, а ты сложил оружие и выжил, у тебя будет безумный долг.
Россия захлебывается от потока гробов
Кроме невероятной нехватки денег для содержания захватнического войска у российского руководства постепенно возникают и другие серьезные проблемы. В частности – из-за постоянного роста числа погибших. После объявления "частичной" мобилизации и мгновенной отправки чмобиков на фронт потери оккупантов значительно увеличились. И даже несмотря на попытки военного руководства скрывать число погибших, кое-где российское общество все же начинает понимать масштабы этой войны и возмущаться подходом чиновников к ее ведению.
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Так или иначе, получая огромную волну гробов, жители некоторых глубин задумываются о том, что Россия в противостоянии с Украиной теряет множество молодежи. В большинстве цинковых ящиков, которые так или иначе захватническое руководство привозит домой, лежат остатки мужчин 1999–2003 годов рождения. Поэтому, несмотря на боевую пропаганду, общую ненависть россиян к Украине, у многих появляется мысль о том, за что погибают родившиеся при Путине мобики, которые выросли при нем, ничего не увидев, и погибли ради идеи царька.