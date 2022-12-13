В частности, это происходит потому, что россияне не уносят тел с поля боя. Эту информацию глава Луганской ОВА рассказал 13 декабря.

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Как погибают вагнеровцы

"Хлопок" из-за курения у вагнеровцев происходит либо в штабах, либо в казармах. Для нас это отличная новость. Ведь сотни "вагнеровцев" за последние полторы недели погибли, даже не добравшись до линии фронта,

– заявил глава ОВА.

Также Сергей Гайдай сообщил, что это облегчает ведение боевых действий нашим Силам обороны, а также происходит деморализация внутри вражеских войск. Потому что россияне понимают – покоя им нет ни днем, ни ночью, даже если они достаточно глубоко в тылу оккупированной территории Украины.

Для чего россияне вывозят технику из шахт

По данным главы Луганской ОВА, россияне преследуют две цели, вывозя оборудование из шахт Луганской области:

финансовая – они продают оборудование или используются в своих целях;

местные люди остаются без работы, так что велика вероятность, что они окажутся на фронте.

Однако Гайдай объяснил, что воевать за Россию люди не хотят. Ведь они на собственной коже почувствовали, что такое русская армия, что такое война.

За 10 месяцев большое количество просто пропало без вести, потому что их (тела – 24 канала) никто не забирает. Большое количество вернулось уже с инвалидностью. И большое количество – погибших,

– заявления Гайдай.

По его данным, жители оккупированных территорий теперь ясно видят, где сосед вернулся с инвалидностью, где не вернулся вообще и что говорит пропаганда об их "победах". И сейчас люди замечают, что это не для сравнения.

Что враги делают с нашей литературой

Глава Луганской ОВО рассказал, что как только россияне зашли на территорию области, они ездили в библиотеки и школы, чтобы собрать украинские книги и русскоязычные книги, где в положительном ключе пишут об Украине.

Эти все книги россияне сожгли. А теперь враги ищут наши книги у педагогов. Скорее всего для того, чтобы:

или собрать обменный фонд;

или найти людей, помогающих ВСУ.

Какая ситуация в Луганской области