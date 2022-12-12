Россияне продолжают вести наступление на Востоке Украины. Правда, наши воины активно отражают все атаки.

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Где противник шел в наступление

  • Возле Стельмаховки,
  • Макеевки,
  • Серебрянского лесничества в Луганской области,
  • неподалеку Верхнекаменского,
  • Белогоровки,
  • Соледара,
  • Юрьевки,
  • Красногоровки,
  • Марьинки,
  • Новомихайловки Донецкой области.

Также россияне активно обстреливали населенные пункты Украины. Для этого они используют разные виды вооружения – минометы, танки, артиллерию, ракеты и т.д. Под огонь снова попал Херсон. Кроме того, сохраняется угроза ракетных ударов и обстрелов из беспилотников по инфраструктуре Украины.

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Враждебным военным безразлично Международное гуманитарное право. Они безжалостно используют гражданское население для прикрытия своей техники. Так, во временно оккупированном поселке Троицкое в Луганской области россияне размещают военную технику и обустраивают огневые позиции возле жилых домов.

Как ВСУ уничтожают российских оккупантов

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по скоплению оккупантов и их технике. В то же время ракетные войска и артиллерия попали в 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса.