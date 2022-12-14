Втім, страх смерті від своїх подекуди виявляється набагато слабшим, ніж бажання вижити, тому кількість росіян, які потрапляють у полон до українських військових, зростає із кожним днем активних боїв. Віднедавна, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у Путіна роздумують карати величезними штрафами всіх, хто побував у полоні ЗСУ.

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Згідно з нововведенням, у Кремлі у разі потрапляння до українського полону хочуть змушувати росіян повертати державі всі одномоментні виплати, які Росія буцімто виплачує кожному мобілізованому чи контрактнику. Йдеться про суми від 180 до 250 тисяч рублів.

Виплат не було, але повертати зобов'яжуть

Рішення про обов'язкове стягнення із кожного, хто пройшов український полон, так званих "підйомних", які чмобіки та контрактники мали б отримувати при потраплянні до загарбницького війська, є нічим іншим, як страшилка для свого рабського населення.

Мовляв, якщо російським військовим не страшно здатися у полон після пропагандистської обробки про "жахливі знущання з боку України", від таких кроків їх стримуватиме бажання не повертати кошти державі.

Оскільки ж із дезертирством чи добровольною здачею зброї у Росії борються значно більш жорстокими методами, подібний крок фактично є нічим іншим, окрім як відчайдушною спробою військово-політичного керівництва країни-агресорки хоч якось зупинити розкладання власних збройних сил.

Адже на багатьох ділянках фронту в окупантів панує повна деморалізація, яка приводить до величезної кількості втеч та здачі у полон. У Путіна цілком розуміють, що загальне керування своїм військом генерали наразі ще утримують, але ситуація вже давно є достатньо критичною.

У Путіна цілком розуміють, що загальне керування своїм військом генерали наразі ще утримують, але ситуація вже давно є достатньо критичною. То ж окрім всіляких фізичних покарань для тих, хто пройшов через український полон, вирішили додати ще й грошову складову. Однак платити шалені за російськими мірками суми на користь держави росіянам доведеться зі своєї кишені. При чому здебільшого їх змушуватимуть компенсувати країні ті витрати, яких насправді не було.

Справа в тому, що після оголошення Путіним мобілізації, бункерний дід одразу сказав, що чмобіки дорівнюватимуть контрактникам та матимуть право на отримання всіх аналогічних виплат. При цьому найманцям, які приходили до злочинних Збройних сил Росії, держава нібито сплачувала одномоментну компенсацію у сумі від 180 до 250 тисяч рублів. То ж російський диктатор пообіцяв, що так само "підйомні" нараховуватимуть й мобілізованим.

Насправді ж для чмобіків реальність виявилася значно більш складною.

По-перше, з'ясувалося, що на якісь додаткові виплати примусово призвані до війська можуть претендувати лише, якщо підпишуть контракти.

По-друге, вони повинні взяти на себе зобов'язання служити не менше 1 року.

А найцікавіше те, що після підписання контрактів ніяких грошей їм не видавали, бо на це не було відповідного наказу від Путіна.

Документи про виплати підйомних для чмобіків російський диктатор підписав лише на початку листопада, коли за його ж словами "мобілізація вже завершилася". Тобто жоден із 300 тисяч набраних на війну ані копійки із обіцяних одномоментних виплат так і не отримав.

Ба більше, навіть після появи наказу про додаткові виплати з'ясувалося, що всю суму мобілізованим держава не платитиме – кошти будуть розкидані на маленькі частини, які додаватимуть до зарплат у рівних долях протягом всієї служби за контрактом. Тобто замість 200 тисяч рублів одномоментно чмобіку можуть просто щомісяця доплачувати від 8 до 16 тисяч рублів.

Оскільки ж у середньому на фронті мобілізовані живуть лише тиждень, шансів на те, що Росія насправді виплатить їм такі великі гроші, майже дорівнюють нулю. Натомість відтепер, якщо чмобік здався у полон, держава змушуватиме його повернути одразу всю суму додаткових виплат. Мовляв, якщо батьківщина відправила тебе на смерть, а ти склав зброю та вижив, матимеш шалений борг.

Кремлівському диктаторові доводиться витрачати чимало фінансових ресурсів на війну проти України – це наближає економіку Росії до падіння у прірву. Зокрема, у цьому впевнені аналітики з Інституту вивчення війни.

Росія захлинається від потоку трун

Окрім неймовірної нестачі грошей для утримування загарбницького війська у російського керівництва поступово виникають й інші серйозні проблеми. Зокрема – через постійне зростання кількості загиблих. Після оголошення "часткової" мобілізації та миттєвої відправки чмобіків на фронт втрати окупантів значно збільшилися. І навіть попри намагання військового керівництва приховувати кількість загиблих, подекуди російське суспільство все ж починає розуміти масштаби цієї війни та обурюватися підходом посадовців до її ведення.

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Так чи інакше, отримуючи величезну хвилю трун, жителі деяких глибинок замислюються про те, що Росія у протистоянні з Україною втрачає безліч молоді. В асолютній більшості цинкових ящиків, які так чи інакше загарбницьке керівництво привозить додому, лежать рештки чоловіків 1999–2003 років народження. То ж попри бойову пропаганду, загальну ненависть росіян до України, у багатьох з'являється думка про те, за що гинуть мобіки, які народилися при Путіні, зросли при ньому, нічого не побачивши, та загинули заради ідеї царька.