У Росії на війну заманюють високими зарплатами, – розвідка Британії про "успішність" задуму

Росіяни з усіх сил намагалися зробити службу в армії окупантів все більш привабливою для "звичайного населення". Британська розвідка проаналізувала, як на російські війська вплинули підвищення заробітної плати.

Грошове забезпечення мало заманити в російську армію мешканців бідних регіонів. Однак росіяни поспішають йти помирати, тому Кремль, ймовірно, вдасться до мобілізації пів мільйона осіб.

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Дерев'яні рублі не такі вже і солодкі

Перед повномасштабним вторгненням заробітна плата лейтенанта російської армії становила 81 200 рублів. На фоні проблем на фронті, Путін у жовні 2022 року оголосив, що навіть мобілізованим платитимуть по 195 тисяч рублів на місяць.

Чимало молодших чинів армії окупантів, які зараз воюють в Україні, мають понад 200 тисяч рублів на місяць. Ця сума перевищує мінімальну зарплату середньостатистичного росіянина більш як у 2,7 раза – вона становить 72 851 рубль. Якщо порівнювати це з Великою Британією, то жителі країни отримували б 90 тисяч фунтів на рік – понад 4 мільйони гривень.

Виплати Кремля стали стимулом приєднуватися до російської армії для чоловіків з бідних регіонів. Однак в Міноборони Британії переконані, що навіть це не допоможе Росії виконати планові показники залучення добровольців до лав.

Прихована мобілізація в Росії триває