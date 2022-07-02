Мобілізація в Україні: чому повістку може отримати той, хто має право на відстрочку

В Україні триває мобілізація, деякі українці скаржаться, що наразі отримати повістку можуть й ті, хто має відстрочку від призову. Чи законно це і як діяти, якщо так сталось.

Чи можуть мобілізувати людину, яка має відстрочку

Адвокат Андрій Новак наголосив, що подібні ситуації, коли повістку отримує людина, яка має відстрочку від мобілізації, дійсно бувають. Це трапляється, бо військкомат володіє старими даними про людину. В такому разі вам потрібно сповістити військкомат про зміну свого статусу.

До теми Де українцям можуть вручати повістки та що потім робити: юристи відповіли на головні питання

У цьому нема вини воєнкомату

Проблема криється не в тому, що воєнкоми злі і погані, а в тому, що люди не виконують вимоги законодавства, не сповіщають військкомати про зміну свого статусу. Тому що військкомат не знає про людину нічого, окрім того, що записано в її особовій справі,

– наголосив адвокат.

За словами адвоката, повістка могла бути виписана ще на особу тоді, коли вона закінчила школу чи університет.

"Тобто на той момент хлопець був абсолютно здоровий, холостий, без дітей, у батьків не було болячок, хвороб чи інвалідності. Коли почалась війна, виявляється, що у людини вже троє дітей, чи група інвалідності, у родичів група інвалідності, а військкомат про це не знає – його про це ніхто не сповіщав", – пояснив Андрій Новак.

Експер закликав не підіймати паніку, якщо така ситуація сталась, а просто прийти до військкомату з документами, які підтверджують право на відстрочку.

Чому добровольцям відмовляють у мобілізації

Інше питання, яке цікавить багатьох українців, чому повістки видають людям, які мають підстави для відстрочки від служби, у той час, як багатьом добровольцям говорять про те, що у них поки "немає необхідності".

Адвокат Андрій Новак аргументував це наявністю "мобілізаційного плану" у кожній області.

Тобто, у кожного регіону від Генштабу є свої мобілізаційні плани, мобілізаційні завдання – скільки людей необхідно мобілізувати.

Дана інформація є закритою і ми не знаємо, можливо саме Генштаб дав команду у певному регіоні мобілізувати певну кількість осіб. По інших регіонах дійсно може цього не бути. Ми цього не знаємо. Ще я думаю, що тут дійсно більше самоуправство місцевих воєнкомів,

– сказав Новак.

Він також наголосив, що на таку діяльність місцевих керівників щодо мобілізації можна вплинути за допомогою скарг.

Актуально Мобілізація – не покарання: у ЗСУ та Міноборони прокоментували гучні випадки вручення повісток

Мобілізація в Україні: коротко

Президент Володимир Зеленський 25 травня 2022 року продовжив строк проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

У Міноборони 17 червня наголосили, що поки в країні оголошений воєнний стан, мобілізація триватиме стільки, скільки це необхідно.

В умовах воєнного стану вручити повістку можуть як співробітники військкомату, а тепер "територіального центру комплектування та соціальної підтримки", так і представники органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ.

Cам факт отримання повістки не означає, що вас відправлять у зону бойових дій, однак така ймовірність зберігається.

У період дії воєнного стану не можуть призвати до армії осіб, які мають деякі хвороби. Перелік захворювань прописаний у законі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Раніше – у ЗСУ розповіли про подальші плани щодо мобілізації: дивіться відео