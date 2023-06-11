Коли необхідно з'явитися у військкомат, якщо тобі вручили повістку

В Україні триває мобілізація. Якщо військовозобов'язаному вручили повістку, він має прибути до військкомату у зазначений в ній термін. За невиконання цього загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.

Водночас наразі не існує жодного нормативного акту, який передбачає мінімальний термін часу, упродовж якого необхідно з'явитися до військкомату. Його працівники часто вказують такі терміни як-от "з сьогодні на завтра" або навіть з "сьогодні на сьогодні".

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Адвокатеса Катерина Аніщенко провела аналогії права й наголосила, що терміни явки по повістці – зарегламентовані в Кримінальному процесуальному кодексі.

За словами Аніщенко, повістка – це фактично виклик, повідомлення у кримінальному провадженні. Варто наголосити, що у такому документі зазвичай вказують час, дату, місце проведення.

У випадку встановлення Кримінальним процесуальним кодексом України строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом,

– мовиться у повідомленні.

Адвокатеса наголосила: на її думку, у повістці має стояти дата, яка дозволить військовозобов'язаному з'явитися за викликом не пізніше, ніж за три дні з дати її вручення. Тим, кому виписують з "сьогодні на сьогодні" або з "сьогодні на завтра", рекомендовано відразу узгодити дату прибуття.

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