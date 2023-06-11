Когда необходимо явиться в военкомат, если тебе вручили повестку

В Украине идет мобилизация. Если военнообязанному вручили повестку, он должен прибыть в военкомат в указанный в ней срок. За невыполнение этого грозит административная или уголовная ответственность.

В то же время не существует ни одного нормативного акта, предусматривающего минимальный срок времени, в течение которого необходимо явиться в военкомат. Его работники часто указывают такие термины как "с сегодня на завтра" или даже с "сегодня на сегодня".

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Адвокат Екатерина Анищенко провела аналогии права и подчеркнула, что сроки явки по повестке зарегламентированы в Уголовном процессуальном кодексе.

По словам Анищенко, повестка – это фактически вызов, сообщение в уголовном производстве. Следует отметить, что в таком документе обычно указывают время, дату, место проведения.

В случае установления Уголовным процессуальным кодексом Украины сроков совершения процессуальных действий, не позволяющих совершить вызов в указанный срок, лицо должно получить повестку о вызове или быть уведомлено о нем другим путем как можно быстрее, но в любом случае с предоставлением ему необходимого времени для подготовки и прибытие по вызову,

– говорится в сообщении.

Адвокат подчеркнула: по ее мнению, в повестке должна стоять дата, которая позволит военнообязанному явиться по вызову не позднее, чем через три дня с даты ее вручения. Тем, кому выписывают с "сегодня сегодня" или с "сегодня на завтра", рекомендовано сразу согласовать дату прибытия.

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