Водночас наразі не існує жодного нормативного акту, який передбачає мінімальний термін часу, упродовж якого необхідно з'явитися до військкомату. Його працівники часто вказують такі терміни як-от "з сьогодні на завтра" або навіть з "сьогодні на сьогодні".

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Адвокатеса Катерина Аніщенко провела аналогії права й наголосила, що терміни явки по повістці – зарегламентовані в Кримінальному процесуальному кодексі.

За словами Аніщенко, повістка – це фактично виклик, повідомлення у кримінальному провадженні. Варто наголосити, що у такому документі зазвичай вказують час, дату, місце проведення.

У випадку встановлення Кримінальним процесуальним кодексом України строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом,

– мовиться у повідомленні.

Адвокатеса наголосила: на її думку, у повістці має стояти дата, яка дозволить військовозобов'язаному з'явитися за викликом не пізніше, ніж за три дні з дати її вручення. Тим, кому виписують з "сьогодні на сьогодні" або з "сьогодні на завтра", рекомендовано відразу узгодити дату прибуття.

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