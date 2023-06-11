Водночас наразі не існує жодного нормативного акту, який передбачає мінімальний термін часу, упродовж якого необхідно з'явитися до військкомату. Його працівники часто вказують такі терміни як-от "з сьогодні на завтра" або навіть з "сьогодні на сьогодні".
Зверніть увагу Загальна мобілізація триває: чи потрібно обмежено придатним проходити ВЛК
Адвокатеса Катерина Аніщенко провела аналогії права й наголосила, що терміни явки по повістці – зарегламентовані в Кримінальному процесуальному кодексі.
За словами Аніщенко, повістка – це фактично виклик, повідомлення у кримінальному провадженні. Варто наголосити, що у такому документі зазвичай вказують час, дату, місце проведення.
У випадку встановлення Кримінальним процесуальним кодексом України строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом,
– мовиться у повідомленні.
Адвокатеса наголосила: на її думку, у повістці має стояти дата, яка дозволить військовозобов'язаному з'явитися за викликом не пізніше, ніж за три дні з дати її вручення. Тим, кому виписують з "сьогодні на сьогодні" або з "сьогодні на завтра", рекомендовано відразу узгодити дату прибуття.
Поважні причини, якщо військовозобов'язаний не з'явився вчасно
- смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби), або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;
- хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
- здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;
- потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
- іспити у ВНЗ.