В то же время не существует ни одного нормативного акта, предусматривающего минимальный срок времени, в течение которого необходимо явиться в военкомат. Его работники часто указывают такие термины как "с сегодня на завтра" или даже с "сегодня на сегодня".
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Адвокат Екатерина Анищенко провела аналогии права и подчеркнула, что сроки явки по повестке зарегламентированы в Уголовном процессуальном кодексе.
По словам Анищенко, повестка – это фактически вызов, сообщение в уголовном производстве. Следует отметить, что в таком документе обычно указывают время, дату, место проведения.
В случае установления Уголовным процессуальным кодексом Украины сроков совершения процессуальных действий, не позволяющих совершить вызов в указанный срок, лицо должно получить повестку о вызове или быть уведомлено о нем другим путем как можно быстрее, но в любом случае с предоставлением ему необходимого времени для подготовки и прибытие по вызову,
– говорится в сообщении.
Адвокат подчеркнула: по ее мнению, в повестке должна стоять дата, которая позволит военнообязанному явиться по вызову не позднее, чем через три дня с даты ее вручения. Тем, кому выписывают с "сегодня сегодня" или с "сегодня на завтра", рекомендовано сразу согласовать дату прибытия.
Уважительные причины, если военнообязанный не явился вовремя
- Смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы), или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;
- экзамены в ВУЗах.