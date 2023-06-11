На сегодняшний день в Украине установлено несколько категорий непригодности к военной службе. Подробнее об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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Нужно ли ограниченно пригодным проходить ВВК

В Украине правила оценки состояния здоровья военнообязанных, резервистов и призывников осуществляется по приказу о положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Это касается срочников во время весеннего и осеннего призыва и военнообязанных и резервистов во время всеобщей мобилизации.

Есть три категории непригодности к военной службе:

ограниченно годный;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

По словам адвоката, все мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестки, направляемые на прохождение обследования военно-врачебной комиссии.

Отмечается, что заключение ВВК действительно 12 месяцев. Во время военного положения повторную медкомиссию проходят ее планово незадолго до мобилизации.

Военнослужащие должны назначить новую ВВК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения комиссии прошло 12 месяцев.

Как сейчас будут работать ВВК в Украине

Теперь военно-врачебные комиссии могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Итак, военно-врачебную комиссию теперь можно пройти: