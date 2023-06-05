Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на 5 мая в работе ВЛК уже можно увидеть существенные улучшения. В частности, изменения касаются условий прохождения комиссии, оплаты труда врачей и перевода документов в электронный формат.
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Что известно об изменениях в работе военно-врачебных комиссий
Для улучшения работы ВЛК в мае в законодательство Украины были внесены некоторые изменения. В частности, теперь ВЛК могут создавать и в гражданских (государственных и коммунальных) учреждениях здравоохранения. В течение мая количество гарнизонных ВЛК на базе гражданских больниц также увеличили.
Коснулись изменения и заработной платы врачей, работающих в комиссиях.
Для финансирования работы врачей, а также оплаты соответствующих лабораторных исследований, необходимых для прохождения ВЛК, правительством была принята отдельная Программа медицинских гарантий,
– заявила заместитель министра обороны.
Еще одно важное направление работы – создание рекомендаций по работе ВЛК. В Министерстве обещают, что теперь военно-врачебные комиссии будут обеспечивать "удовлетворение физиологических и бытовых потребностей посетителей".
А вот перевод документов военно-врачебных комиссий в электронный формат пока находится на пилотном этапе. По словам Анны Маляр, над изменениями в ВЛК работали совместно Минобороны, Медицинские силы ВСУ, Минздрав, Минвет, Минцифра и общественность.
Но есть и изменения, которые Минобороны только планирует ввести – в частности, в мае Маляр сообщала, что в скором времени на военно-врачебную комиссию для удобства можно будет записаться электронно.
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