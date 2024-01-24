Чи будуть мобілізувати з 18 років: пояснення юриста

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку, однак у цьому питанні є кілька нюансів.

Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical combat casualty care Володимир Романчук розповів, що може змінитись для 18-річних військовозобов'язаних. Це пов'язано із тим, що до закону про мобілізацію можуть бути внесені зміни.

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Мобілізаційним ресурсом можуть бути люди віком 18 – 25 років

Поряд із військовозобов'язаними віком до 60 років ресурсом також можуть стати ті, кому виповнилось 18 – 25 років після проходження базової військової служби. За словами Романчука на тлі того, що до війська можуть бути рекрутовані віком від 18 років, розмови про зниження граничного віку для мобілізації з 27 до 25 років виглядають не так гостро.

Ця категорія вважається призовною, коли мовиться про строкову службу, відповідно до українського законодавства.

А оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, вони можуть долучатися до війська лише за власним бажанням. Винятком є лише ті чоловіки до 27 років, які мають військово-облікову спеціальність,

– пояснив юрист.

Законопроєкт передбачає ліквідацію строкової служби. Її замінять обов'язковою базовою військовою службою для чоловіків від 18 до 25 років. Це планують ввести у 2025 році.

Її проходитимуть у Збройних силах України та інших військових формуваннях для здобуття військово – облікової спеціальності. Після проходження базової служби громадяни призовного віку ставатимуть на облік як військовозобов’язані.

Після цього вони можуть бути мобілізованими, адже вже є військовозобов'язаними. Чоловіки зможуть обирати рік і період проходження обов'язкової базової служби до того, як їм виповниться 25.

За словами юриста, таку підготовку проводитимуть у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних сил України, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, а також у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності — тобто у всіх "післяшкільних" навчальних закладах.

Базова військова служба триватиме до п’яти місяців у мирний час, із яких до трьох місяців здійснюватиметься базова загальновійськова підготовка, до двох — фахова підготовка. Під час дії воєнного стану терміни буде визначено у відповідному указі президента України.

Жінки також можуть пройти обов'язкову військову службу за сласним бажанням.

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