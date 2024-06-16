Чи можливо стати на військовий облік особам, які проживають за кордоном: відповідь Кабміну

Українці, які постійно проживають за кордоном, тепер зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу. Таким чином їм не потрібно буде особисто приходити до ТЦК.

Уряд на засіданні 7 червня вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу.

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Як стати на військовий облік дистанційно

Раніше для того, аби стати на військовий облік, громадянам необхідно було повернутися в Україну. Однак Кабмін додав альтернативний спосіб. Він прибрав обов'язкову вимогу особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №675.

Стати на військовий облік можна двома способами:

прибути особисто до ТЦК та СП;

подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК через закордонну дипломатичну установу України.

Після цього закордонна дипломатична установа надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК, Центральному управлінню або регіональному органу СБУ або відповідному підрозділу розвідувальних органів на їх адресу електронної пошти.

Українці за кордоном мають стати на військовий облік на місяць раніше

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня № 563 передбачає зменшення часу оновлення даних для українців, які перебувають за кордоном, до 1 місяця.

Водночас член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що не розуміє такого рішення. Він додав, що вони обговорювали це питання та адресували його до Кабінету Міністрів України.