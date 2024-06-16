Про це заявив нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він вказав, що наразі не знаю, чому Кабмін ухвалив таку модифікацію обов'язків.
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Вимога для українців за кордоном
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня № 563 передбачає зменшення часу оновлення даних для українців, які перебувають за кордоном, до 1 місяця. Федір Веніславський зазначив, що не розуміє такого рішення.
З погляду чинних нормативно-правових актів, дійсно, в мене також виникає питання, чому для громадяни України, які проживають за кордоном, термін оновлення даних зменшений до місяця замість двох місяців. І це питання також ми обговорювали і адресували до Кабінету Міністрів України, тому що, знову ж таки, це питання постанови, а не питання законодавства. Ми можемо лише в рамках парламентського контролю якісь акти реагування вчиняти,
– вказав нардеп.
Член комітету ВР з нацбезпеки зазначив, що Кабмін ще не встиг прокоментувати це рішення у відповідь на запит оборонного комітету. Тому він наразі не може відповісти, чому структура вирішила змінити вимоги для українців за кордоном.
Військовий облік за кордоном
- Чоловіки, які були зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за межі України на строк більше ніж 3 місяці, повинні знову стати на військовий облік до 17 червня 2024 року.. Для цього необхідно звернутися до ТЦК в Україні або ж подати заяву до дипломатичної установи за кордоном.
- Зазначається, що стати на облік у дипломатичній установі можна особисто, надавши закордонний паспорт, або за допомогою пошти. У випадку останнього до листа варто додати копію першої сторінки закордонного паспорта.
- Раніше для того, аби стати на військовий облік, українцю необхідно було повернутися в Україну. Однак 7 червня Кабмін додав альтернативний спосіб. Він прибрав обов'язкову вимогу особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.