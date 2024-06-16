Об этом заявил нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он указал, что пока не знаю, почему Кабмин принял такую модификацию обязанностей.
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Требование для украинцев за рубежом
Постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая № 563 предусматривает уменьшение времени обновления данных для украинцев, которые находятся за рубежом, до 1 месяца. Федор Вениславский отметил, что не понимает такого решения.
С точки зрения действующих нормативно-правовых актов, действительно, у меня также возникает вопрос, почему для граждан Украины, проживающих за рубежом, срок обновления данных уменьшен до месяца вместо двух месяцев. И этот вопрос также мы обсуждали и адресовали в Кабинет Министров Украины, потому что, опять же, это вопрос постановления, а не вопрос законодательства. Мы можем только в рамках парламентского контроля какие-то акты реагирования совершать,
– указал нардеп.
Член комитета ВР по нацбезопасности отметил, что Кабмин еще не успел прокомментировать это решение в ответ на запрос оборонного комитета. Поэтому он пока не может ответить, почему структура решила изменить требования для украинцев за рубежом.
Военный учет за рубежом
- Мужчины, которые были сняты с воинского учета в связи с выездом за пределы Украины на срок более чем 3 месяца, должны снова стать на воинский учет до 17 июня 2024 года. Для этого необходимо обратиться в ТЦК в Украине или же подать заявление в дипломатическое учреждение за рубежом.
- Отмечается, что стать на учет в дипломатическом учреждении можно лично, предоставив загранпаспорт, или с помощью почты. В случае последнего к письму следует приложить копию первой страницы загранпаспорта.
- Ранее для того, чтобы стать на воинский учет, украинцу необходимо было вернуться в Украину. Однако 7 июня Кабмин добавил альтернативный способ. Он убрал обязательное требование личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.