Об этом заявил нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он указал, что пока не знаю, почему Кабмин принял такую модификацию обязанностей.

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Требование для украинцев за рубежом

Постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая № 563 предусматривает уменьшение времени обновления данных для украинцев, которые находятся за рубежом, до 1 месяца. Федор Вениславский отметил, что не понимает такого решения.

С точки зрения действующих нормативно-правовых актов, действительно, у меня также возникает вопрос, почему для граждан Украины, проживающих за рубежом, срок обновления данных уменьшен до месяца вместо двух месяцев. И этот вопрос также мы обсуждали и адресовали в Кабинет Министров Украины, потому что, опять же, это вопрос постановления, а не вопрос законодательства. Мы можем только в рамках парламентского контроля какие-то акты реагирования совершать,

– указал нардеп.

Член комитета ВР по нацбезопасности отметил, что Кабмин еще не успел прокомментировать это решение в ответ на запрос оборонного комитета. Поэтому он пока не может ответить, почему структура решила изменить требования для украинцев за рубежом.

Военный учет за рубежом