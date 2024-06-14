Встати на облік за кордоном чоловіки повинні, оскільки відповідне рішення ухвалив уряд в новій Постанові № 675 від 7 червня 2024 року. У документі також описали детальний механізм, як стати на військовий облік, передає 24 Канал.

Важливо "Став плюс": ГУР запускає рекрутингову компанію серед цивільних

Як стати на військовий облік за кордоном

У новій Постанові Кабміну мовиться, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за межі України на строк більше ніж 3 місяці, повинні знову стати на військовий облік. Зробити це необхідно до 17 червня 2024 року.

Водночас у Постанові мовиться, що для цього необов'язково повертатися в Україну. Так, стати на військовий облік чоловікам, які перебувають за кордоном, можна 2 шляхами:

прибути особисто до ТЦК та СП;

подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України.

Так, заяву разом з документами можна подавати особисто із закордонним паспортом. Після того, як заяву приймуть, то документ повернуть власнику. Окрім того, заяву до дипломатичної установи можна подавати й за допомогою пошти. Однак до листа варто додати копію першої сторінки закордонного паспорта.

Коли дипломатична установа отримує усі документи від військовозобов'язаного, то надішле їх на відповідну адресу до ТЦК, управління СБУ чи підрозділу розвідувальних органів.

Кого не будуть відправляти на ВЛК

У новій Постанові уряду також мовиться про те, що відтепер на військово-лікарську комісію не будуть відправляти кілька категорій. Зокрема мовиться про:

осіб до 25 років,

військовозобов'язаних, які отримали бронювання від мобілізації.

Окрім того, відправляти на ВЛК під час воєнного стану будуть лише тих, хто буде добровільно прийнятий на військову службу.