У ГУР прагнуть показати, що у спецпідрозділах потрібні не лише військові, а й цивільні. Зокрема, українську розвідку цікавлять громадяни технічної спеціалізації, а також особи, що здатні керувати дронами.

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Нова програма ГУР

У четвер, 13 червня, ГУР презентувало масштабну компанію з рекрутингу. Наразі розвідка шукає фахівців не лише серед військових, а й серед цивільних, які можуть допомогти своїй країні.

Військова розвідка – це зазвичай максимально закрита та таємна структура. Але нові часи – це нові виклики і, звісно, ​​новим потужним викликом для нас стала російська агресія та повномасштабне вторгнення. І ми реагуємо на нього діями,

– зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Він додав, що в складі ГУР працюють легендарні підрозділи. Зокрема, йдеться про "Кракен", "Група 13", "Кабул-9", "Шаман" і багато інших, більшість з яких не можна називати.

Хто потрібен розвідці

Як розповів керівник компанії, їх метою є донести до цивільного населення, що у військової розвідки є вакансії. Тобто володіючи певними навичками можна стати частиною спецслужби.

Кого ми рекрутуємо? Висококваліфікованих професіоналів, наділених лідерськими якостями та прагненням до перемоги. Як чоловіків, і жінок. Охочі приєднатися до нашої команди можуть заповнити анкету на сайті, у "Секретному Рекрутері", або на Lobby X,

– вказав він.

Рекрутер зазначив, що розвідці потрібні громадяни України віком від 18 до 40 років, які за станом здоров'я придатні до військової служби. Вони повинні бути готові фізично, морально і психологічно до виконання завдань на суші, у повітрі та на морі. Головне управління розвідки гарантує офіційну мобілізацію до кінця дії воєнного стану, або службу за контрактом.

Зазначається, що добровольці пройдуть підготовку, матимуть медичне забезпечення та зброю зразків НАТО. Заробітня плата бійця стартує від 70 тисяч гривень.

Рекрутер спеціального технічного підрозділу вказав, що вони особливо зацікавлені в конструкторах, інженерах, радіоінженерах, майстрах-механіках, та інших фахівцях, які розуміються на проєктування, читанні ескізів, креслень, радіосхем і створенні своїх механізмів.

Також цей підрозділ розглядає тих, хто може користуватись БПЛА, які вже задіяні в бойових завдання, а також тих, хто може швидко навчитись користуватись дронами новітніх зразків.

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