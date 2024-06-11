Про це Міноборони України повідомило у своєму телеграм-каналі. Там вони розповіли детальніше про цю платформу.

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Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій у ЗСУ

Тепер знайти вакансію в Силах оборони України можна буде й на сайті Міністерства оборони "Будь собою". Функціонал платформи дозволяє обрати війська та спеціальність.

Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України. Не чекай на зміни – створи їх сам! Будь собою,

– йдеться у повідомленні.

Вакансії на сайті можна проглядати через пошук – за назвою, родом військ у складі Сил оборони, спеціальністю, званнями чи умовами (йдеться про переведення).

Також на сайті можна знайти Центр рекрутингу української армії у вашому місті, їхні контакти та графік роботи.

Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій у ЗСУ: дивіться відео

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