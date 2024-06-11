Що означає співпраця Укроборонпром та Rheinmetall

Це суттєво пришвидшить відновлення німецької бойової техніки та повернення її на передову. Крім того, згодом підприємства зможуть виробляти нову техніку для українських військових.

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Як додав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, це, своєю чергою, важливо для українського оборонного потенціалу.

Дмитро Кліменков Заступник міністра оборони України Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки.

Що відомо про оборонний концерн Rheinmetall Це відомий німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн, який є одним із найбільших виробників військової техніки та зброї в Німеччині та Європі.

Як все відбувається

На спільному виробничому майданчику українські фахівці працюють, а представники німецького концерну здійснюють технічний нагляд.

Як зауважив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін, весь процес відбуватиметься в Україні, адже іноземні партнери впевнені у професійності та високому потенціалі оборонно-промислового комплексу України.



Українське та німецьке керівництво / Фото Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України