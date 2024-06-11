Что означает сотрудничество Укроборонпром и Rheinmetall
Это существенно ускорит восстановление немецкой боевой техники и возвращение ее на передовую. Кроме того, впоследствии предприятия смогут производить новую технику для украинских военных.
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Как добавил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, это, в свою очередь, важно для украинского оборонного потенциала.
Мы благодарны нашим немецким партнерам за доверие и поддержку, которые дают нам возможность уверенно двигаться к победе и интегрироваться в европейскую систему коллективной безопасности.
Что известно об оборонном концерне RheinmetallЭто известный немецкий машиностроительный и оружейный концерн, который является одним из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе.
Как все происходит
На совместной производственной площадке украинские специалисты работают, а представители немецкого концерна осуществляют технический надзор.
Как отметил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин, весь процесс будет происходить в Украине, ведь иностранные партнеры уверены в профессионализме и высоком потенциале оборонно-промышленного комплекса Украины.
Украинское и немецкое руководство / Фото Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
- Напоминаем, что еще в феврале этого года немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что намерен построить в Украине завод по производству боеприпасов.
- А уже в начале апреля правительство Германии поручило концерну изготовить для Украины 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.