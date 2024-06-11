Об этом Минобороны Украины сообщило в своем телеграмм-канале. Там они рассказали подробнее об этой платформе.

Смотрите также В Украине открыт первый совместный цех Укроборонпрома и Rheinmetall

Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ

Теперь найти вакансию в Силах обороны Украины можно будет и на сайте Министерства обороны "Будь собой". Функционал платформы позволяет выбрать войска и специальность.

Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях – пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины. Не жди изменений – создай их сам! Будь собой,

– говорится в сообщении.

Вакансии на сайте можно просматривать через поиск – по названию, родом войск в составе Сил обороны, специальности, званиями или условиями (речь идет о переводе).

Также на сайте можно найти Центр рекрутинга украинской армии в вашем городе, их контакты и график работы.

Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ: смотрите видео

Что полезного будет в приложении Резерв+: что известно