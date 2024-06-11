Об этом Минобороны Украины сообщило в своем телеграмм-канале. Там они рассказали подробнее об этой платформе.
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Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ
Теперь найти вакансию в Силах обороны Украины можно будет и на сайте Министерства обороны "Будь собой". Функционал платформы позволяет выбрать войска и специальность.
Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях – пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины. Не жди изменений – создай их сам! Будь собой,
– говорится в сообщении.
Вакансии на сайте можно просматривать через поиск – по названию, родом войск в составе Сил обороны, специальности, званиями или условиями (речь идет о переводе).
Также на сайте можно найти Центр рекрутинга украинской армии в вашем городе, их контакты и график работы.
Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ: смотрите видео
Что полезного будет в приложении Резерв+: что известно
- С 18 июня в Резерв+ появится QR-код, что будет аналогом бумажного военного билета.
- Появление в Резерв+ QR-кода позволит украинцам использовать электронный военный билет, вместо бумажного. В то же время это не единственное изменение в приложении после 18 июня.
- Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отметил, что в тот же день в Резерв+ появится и еще одна дополнительно опция для зарегистрированных военных. Они смогут обновить свои данные и убрать надоедливую ошибку.
- "Если у них написано "в розыске", то они смогут в один клик решить этот вопрос и сообщить, что они являются военнослужащими. И таким образом данные в "Обереге" обновятся", – отметил он.
- Также Лазуткин указал, что после появления в приложении QR-кода, с ним можно будет пересекать границу – никаких проблем возникать не должно.