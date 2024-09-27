Мобілізація в Україні: з якого віку можуть мобілізувати військовозобов'язаних

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" набув чинності 18 травня. Відповідно до нього, призовний вік знизили із 27 до 25 років.

Як передають "Факти", мобілізувати можуть саме з 25 років.

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Який мобілізаційний вік в Україні

Юристи Безоплатної правничої допомоги розповіли, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році. За словами юристів, з моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію – загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків з 25 років,

– пишуть журналісти.

Відповідно до пояснення Міністерства оборони України, закон про мобілізацію та військову підготовку також передбачає таке:

мобілізація відбуватиметься від 25 до 60 років;

з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджують базову військову підготовку;

від проходження базової військової підготовки в університетах звільняють деякі категорії громадян;

замість строкової запроваджують базову військову службу на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

До 25 років мобілізувати не мають, бо чоловіків 18 – 25 років зараховують до категорії призовників. Але є винятки.

Кого можуть мобілізувати до 25 років:

чоловіків, які пройшли строкову службу у мирний час;

чоловіків, які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність;

чоловіків, які раніше були визнані обмежено придатними (непридатними до строкової служби у мирний час, але придатними у воєнний час).

"Із квітня 2024 року, згідно із новим законодавством, більше немає статусу "обмежено придатний". Тому люди, які його мали, залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років. У них можуть перевіряти військово-облікові документи та, якщо немає актуальних, відправляти на повторне проходження військово-лікарської комісії", – зауважили в статті.

Які документи слід носити військовозобов'язаним – нагадуємо тут.