Вимоги для всіх однакові: чи можуть мобілізувати обмежено придатних

В Україні з 19 лютого ще на 90 днів продовжили воєнний стан, а відтак і мобілізацію. Призову на військову службу підлягають і обмежено придатні за станом здоров'я особи.

В Україні для усіх призовників однакові вимоги, пише 24 Канал. Є ступінь придатності до військової служби, і на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) людина призивається на службу.

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Обмежена придатність зараз не є підставою для відстрочки

Крім того, немає окремих обмежень по здоров'ю, які можуть стати на заваді укладенню контракту.

Водночас обмежена придатність під час воєнного стану не є підставою для відстрочки від мобілізації. Вона не звільняє військовозобов'язаного від проходження служби.

Обмежено придатну особу можуть мобілізувати на фронт і навіть на передову. Однак є певні обмеження для цієї категорії осіб, яких мають дотримуватися при розподілі.

Куди можуть відправити служити обмежено придатних осіб

Відповідно до наказу Міністерства оборони України №402, обмежено придатні особи не можуть служити у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті чи спецспорудах.

Такі мобілізовані можуть нести службу в підрозділах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач повідомляв, що обмежено придатних осіб не направлятимуть на службу у бойові частини.

Натомість, за словами Горбача, вони можуть служити у закладах та навчальних закладах Міноборони, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Які документи потрібно мати військовозобов'язаному

Після того, як військовозобов'язаний отримав повістку, йому необхідно сходити до ТЦК. Із собою необхідно мати: