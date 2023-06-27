Вручання повісток "на камеру": де в Україні почали одними з перших це робити

В Україні продовжує діяти воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Тож військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати повістки. Причому, робити це "на камеру".

Таку практику вже використовують представники ТЦК СП в одному з регіонів України, передає 24 Канал. Журналісти телеканалу "Київ 24" зняли сюжет і розповіли, де військовозобов'язаним вручають повістки "на камеру".

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Камери фіксують момент вручення повістки

Таке ноу-хау впровадили у Чернігівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Він одним із перших став тим ТЦК СП, чиї співробітники виходять з боді-камерами на свої щоденні патрулювання містом.

За допомогою камер фіксують все, що відбувається під час чергування. Це дозволить уникнути конфліктних ситуацій, які можуть виникнути під час патрулювання.

Тож, щоранку військовослужбовцям з ТЦК СП Чернігова проводять інструктаж. Після цього вони отримують нагрудні камери та вирушають в місто, щоб виконувати свою роботу. Серед їх обов'язків – проводити перевірку тих, хто може бути призовником.

Чи стали вони на військовий облік, якщо не стали, то чому. Якщо в людини є лист бронювання або відстрочки, а також з'ясовуємо нюанси й виписуємо облікову повістку,

– пояснює представник Чернігівського ТЦК Олег Гончарук.

Чому потрібні нагрудні камери

Облікова повістка не означає, що військовозобов'язаного призивають до війська. Це запрошення відвідати ТЦК СП, щоб або стати на облік, або уточнити наявні дані, або ж пройти військово-лікарську комісію.

Причина тут доволі проста. Люди по-різному реагують на вручення повісток. Буває так, що доходить навіть до конфліктних ситуацій. Власне, щоб уникнути їх, представники Чернігівського ТЦК СП отримали боді-камери. Військовослужбовці після зміни повертають камери, а записи на них переглядають.

Як зауважив правозахисник Едуард Багіров, порушення фіксуються з різних боків. Мовиться як про громадян України, так і співробітників ТЦК.

Це (фіксація на нагрудні камери – 24 Канал) буде відеодоказом законності дії працівника ТЦК, по-перше, а якщо він порушує права громадян України, це буде доказом у тому числі в суді, прокуратурі,

– пояснив він.

Зауважимо, що представникам військкоматів не просто так почали видавати нагрудні камери. Причиною цього стали скандальні історії, коли "скручували" або тягнули до автобусів військовозобов'язаних громадян нашої країни.