"Щось недочули в Міноборони": у комітету Ради є питання до законопроєкту про мобілізацію
У профільному комітеті Верховної Ради наразі залишаються певні питання стосовно нового законопроєкту про мобілізацію. Втім, із вищезгаданим документом уже можна працювати.
Про це сказав народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.
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Які "питання" наразі є до нового законопроєкту
У новому законопроєкті мобілізацію Кабмін лише частково взяв до уваги пропозиції профільного комітету Верховної Ради, тому його потрібно буде доопрацювати.
Ми висловили свої пропозиції про те, що потрібно змінити в цьому законопроєкті. Щось почули, щось недочули, мабуть, у Міністерстві оборони. Але з цим уже можна працювати та доопрацьовувати до другого читання,
– сказав Чернєв.
Він також підкреслив, що за новим законопроєктом не будуть мобілізовані інваліди третьої групи.
Зокрема, за словами заступника голови комітету, не повинно бути розсилки повісток електронною поштою, але згідно з проєктом закону, повістки можуть надсилати в електронний кабінет.
Посадовець також прокоментував ідею щодо блокування доступу до банківських рахунків громадян.
Залишаються питання, але є з чим працювати. Також залишається відкритим питання відповідальності для людей, які не прийшли за повісткою. Ми наполягали на тому, щоб це не порушувало прав людини,
– наголосив він.
Чернєв додав, що комітет запрошуватиме представників Міноборони, щоб вони пояснили свою позицію.
Що відомо про новий варіант законопроєкту про мобілізацію: коротко
- 30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді оновлений проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку під реєстраційним номером 10449.
- У Міноборони зазначили, що в документі врахували коментарі та зауваження спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Основні положення законопроєкту виклали в інфографіках.
- Він передбачає те, що на період воєнного стану визначено чіткий період служби, а люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Зокрема, військовослужбовці можуть відпочити, взявши відпустку не менше 15 календарних днів.
- Також строкова служба скасовується – замість неї буде базова військовий вишкіл. Одразу після мобілізації на фронт нікого не кинуть, протягом двох-трьох місяців буде обов'язкова військовий вишкіл. Грошове забезпечення – мінімум 20 тисяч гривень на місяць.
- Оновлювати дані можна буде онлайн, тобто без візиту до ТЦК. Переїздити в інше місто без дозволу ТЦК можна – треба буде стати на облік за новою адресою. Водночас держслужбовці не матимуть броні.