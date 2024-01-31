"Щось недочули в Міноборони": у комітету Ради є питання до законопроєкту про мобілізацію

У профільному комітеті Верховної Ради наразі залишаються певні питання стосовно нового законопроєкту про мобілізацію. Втім, із вищезгаданим документом уже можна працювати.

Про це сказав народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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Які "питання" наразі є до нового законопроєкту

У новому законопроєкті мобілізацію Кабмін лише частково взяв до уваги пропозиції профільного комітету Верховної Ради, тому його потрібно буде доопрацювати.

Ми висловили свої пропозиції про те, що потрібно змінити в цьому законопроєкті. Щось почули, щось недочули, мабуть, у Міністерстві оборони. Але з цим уже можна працювати та доопрацьовувати до другого читання,

– сказав Чернєв.

Він також підкреслив, що за новим законопроєктом не будуть мобілізовані інваліди третьої групи.

Зокрема, за словами заступника голови комітету, не повинно бути розсилки повісток електронною поштою, але згідно з проєктом закону, повістки можуть надсилати в електронний кабінет.

Посадовець також прокоментував ідею щодо блокування доступу до банківських рахунків громадян.

Залишаються питання, але є з чим працювати. Також залишається відкритим питання відповідальності для людей, які не прийшли за повісткою. Ми наполягали на тому, щоб це не порушувало прав людини,

– наголосив він.

Чернєв додав, що комітет запрошуватиме представників Міноборони, щоб вони пояснили свою позицію.

Що відомо про новий варіант законопроєкту про мобілізацію: коротко