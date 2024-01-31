Про це 24 Каналу заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, зауваживши, що тоді це буде нерівне ставлення до громадян України. Він додав, що варто подумати про певні мотиваційні пакети, знаходити додаткові грошові виплати та працювати з партнерами щодо навчань за кордоном.
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"Зважаючи на те, що є чіткий запит Головнокомандувача Збройних Сил Залужного про те, що треба змінювати й робити процес мобілізації ефективнішим, тому дуже важливо, аби ми це рішення ухвалили. Попри те, що популярним воно не буде за будь-яких умов", – сказав Юрчишин.
Які зміни в оновленому документі
Найбільш вмотивовані українці уже пішли захищати країну. Серед них є загиблі та поранені. Їм треба знайти заміну. Попри те, що Росія вкладає шалені інформаційні ресурси, аби зірвати мобілізацію в Україні навіть на етапі вдосконалення процедур, які нині існують.
Нардеп зауважив, що варто очікувати інформаційних кампаній, спрямованих на те, що це нібито "неконституційний закон, який порушує права людини".
Про те, що говорилося з Міністерством оборони та Збройними Силами, по факту, майже все враховане. Єдиним залишається питання ротації, демобілізації. Чітких термінів цей законопроєкт поки що не містить,
– розповів парламентар.
Ярослав Юрчишин сподівається, що вони з'являться в процесі допрацювання документа. Згідно з новим законопроєктом, людей з інвалідністю усіх груп до війська не призиватимуть.
Окрім того, чітко прописані технологічні процеси. Усе, аби була гарантія того, що українці отримають інформацію про те, що їм потрібно з'явитися до ТЦК. Також можна буде онлайн оновити про себе інформацію в реєстрі військовозобов'язаних.
"Є певні речі, які Міністерство оборони спільно з Генштабом доопрацювали. Є речі, які ще будуть допрацьовуватися. Тут дуже важливо показати, що це справді необхідно Збройним Силам", – наголосив народний депутат.
Що ще пропонують в новому законопроєкті
- Оновлений законопроєкт про мобілізацію передбачає зниження призовного віку – з 27 до 25 років. Однак жінки можуть служити лише добровільно.
- Проєкт закону передбачає бронювання від призову військовозобов'язаних, які зайняті на стратегічно важливих посадах. Мовиться про держслужбовців та правоохоронців. А також – співробітників критично важливих для економіки підприємств.
- Військовозобов'язані можуть уникнути покарання за неявку до ТЦК, якщо причиною цього будуть стихійні лиха, особиста хвороба, дії країни-агресорки чи смерть близьких родичів. Якщо військовозобов'язаний не мав поважної причини, він спочатку отримає спецвимогу від ТЦК. Далі справу можуть передати до суду.
- Законопроєкт пропонує карати за ухилення від мобілізації. Тих, хто ухиляється від служби, можуть тимчасово обмежити у правах керувати транспортом чи виїжджати за кордон. Також можливий арешт рахунків у банках.
- Згідно з документом, отримати консульські послуги за кордоном військовозобов'язані українці можуть лише за наявності військово-облікових документів. Мовиться навіть про оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянина України.