Про це 24 Каналу заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, зауваживши, що тоді це буде нерівне ставлення до громадян України. Він додав, що варто подумати про певні мотиваційні пакети, знаходити додаткові грошові виплати та працювати з партнерами щодо навчань за кордоном.

До теми Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду

"Зважаючи на те, що є чіткий запит Головнокомандувача Збройних Сил Залужного про те, що треба змінювати й робити процес мобілізації ефективнішим, тому дуже важливо, аби ми це рішення ухвалили. Попри те, що популярним воно не буде за будь-яких умов", – сказав Юрчишин.

Які зміни в оновленому документі

Найбільш вмотивовані українці уже пішли захищати країну. Серед них є загиблі та поранені. Їм треба знайти заміну. Попри те, що Росія вкладає шалені інформаційні ресурси, аби зірвати мобілізацію в Україні навіть на етапі вдосконалення процедур, які нині існують.

Нардеп зауважив, що варто очікувати інформаційних кампаній, спрямованих на те, що це нібито "неконституційний закон, який порушує права людини".

Про те, що говорилося з Міністерством оборони та Збройними Силами, по факту, майже все враховане. Єдиним залишається питання ротації, демобілізації. Чітких термінів цей законопроєкт поки що не містить,

– розповів парламентар.

Ярослав Юрчишин сподівається, що вони з'являться в процесі допрацювання документа. Згідно з новим законопроєктом, людей з інвалідністю усіх груп до війська не призиватимуть.

Окрім того, чітко прописані технологічні процеси. Усе, аби була гарантія того, що українці отримають інформацію про те, що їм потрібно з'явитися до ТЦК. Також можна буде онлайн оновити про себе інформацію в реєстрі військовозобов'язаних.

"Є певні речі, які Міністерство оборони спільно з Генштабом доопрацювали. Є речі, які ще будуть допрацьовуватися. Тут дуже важливо показати, що це справді необхідно Збройним Силам", – наголосив народний депутат.

Що ще пропонують в новому законопроєкті