Об этом 24 Каналу заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, отметив, что тогда это будет неравное отношение к гражданам Украины. Он добавил, что стоит подумать об определенных мотивационных пакетах, находить дополнительные денежные выплаты и работать с партнерами насчёт учений за рубежом.

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"Несмотря на то, что есть четкий запрос Главнокомандующего Вооруженных Сил Залужного о том, что надо менять и делать процесс мобилизации более эффективным, поэтому очень важно, чтобы мы это решение приняли. Несмотря на то, что популярным оно не будет при любых условиях", – сказал Юрчишин.

Какие изменения в обновленном документе

Наиболее мотивированные украинцы уже пошли защищать страну. Среди них есть погибшие и раненые. Им надо найти замену. Несмотря на то, что Россия вкладывает огромные информационные ресурсы, чтобы сорвать мобилизацию в Украине даже на этапе совершенствования процедур, которые сейчас существуют.

Нардеп отметил, что стоит ожидать информационных кампаний, направленных на то, что это якобы "неконституционный закон, который нарушает права человека".

О том, что говорилось с Министерством обороны и Вооруженными Силами, по факту, почти все учтено. Единственным остается вопрос ротации, демобилизации. Четких сроков этот законопроект пока не содержит,

– рассказал парламентарий.

Ярослав Юрчишин надеется, что они появятся в процессе доработки документа. Согласно новому законопроекту, людей с инвалидностью всех групп не будут призывать в армию.

Кроме того, четко прописаны технологические процессы. Все, чтобы была гарантия того, что украинцы получат информацию о том, что им нужно явиться в ТЦК. Также можно будет онлайн обновить о себе информацию в реестре военнообязанных.

"Есть определенные вещи, которые Министерство обороны совместно с Генштабом доработали. Есть вещи, которые еще будут дорабатываться. Здесь очень важно показать, что это действительно необходимо Вооруженным Силам", – подчеркнул народный депутат.

Что еще предлагают в новом законопроекте