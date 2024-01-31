Об этом 24 Каналу заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, отметив, что тогда это будет неравное отношение к гражданам Украины. Он добавил, что стоит подумать об определенных мотивационных пакетах, находить дополнительные денежные выплаты и работать с партнерами насчёт учений за рубежом.
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"Несмотря на то, что есть четкий запрос Главнокомандующего Вооруженных Сил Залужного о том, что надо менять и делать процесс мобилизации более эффективным, поэтому очень важно, чтобы мы это решение приняли. Несмотря на то, что популярным оно не будет при любых условиях", – сказал Юрчишин.
Какие изменения в обновленном документе
Наиболее мотивированные украинцы уже пошли защищать страну. Среди них есть погибшие и раненые. Им надо найти замену. Несмотря на то, что Россия вкладывает огромные информационные ресурсы, чтобы сорвать мобилизацию в Украине даже на этапе совершенствования процедур, которые сейчас существуют.
Нардеп отметил, что стоит ожидать информационных кампаний, направленных на то, что это якобы "неконституционный закон, который нарушает права человека".
О том, что говорилось с Министерством обороны и Вооруженными Силами, по факту, почти все учтено. Единственным остается вопрос ротации, демобилизации. Четких сроков этот законопроект пока не содержит,
– рассказал парламентарий.
Ярослав Юрчишин надеется, что они появятся в процессе доработки документа. Согласно новому законопроекту, людей с инвалидностью всех групп не будут призывать в армию.
Кроме того, четко прописаны технологические процессы. Все, чтобы была гарантия того, что украинцы получат информацию о том, что им нужно явиться в ТЦК. Также можно будет онлайн обновить о себе информацию в реестре военнообязанных.
"Есть определенные вещи, которые Министерство обороны совместно с Генштабом доработали. Есть вещи, которые еще будут дорабатываться. Здесь очень важно показать, что это действительно необходимо Вооруженным Силам", – подчеркнул народный депутат.
Что еще предлагают в новом законопроекте
- Обновленный законопроект о мобилизации предусматривает снижение призывного возраста – с 27 до 25 лет. Однако женщины могут служить только добровольно.
- Проект закона предусматривает бронирование от призыва военнообязанных, которые заняты на стратегически важных должностях. Речь идет о госслужащих и правоохранителях. А также – сотрудниках критически важных для экономики предприятий.
- Военнообязанные могут избежать наказания за неявку в ТЦК, если причиной этого будут стихийные бедствия, личная болезнь, действия страны-агрессора или смерть близких родственников. Если военнообязанный не имел уважительной причины, он сначала получит спецтребование от ТЦК. Далее дело могут передать в суд.
- Законопроект предлагает наказывать за уклонение от мобилизации. Тех, кто уклоняется от службы, могут временно ограничить в правах управлять транспортом или выезжать за границу. Также возможен арест счетов в банках.
- Согласно документу, получить консульские услуги за рубежом военнообязанные украинцы могут только при наличии военно-учетных документов. Говорится даже об оформлении внутреннего или заграничного паспорта гражданина Украины.