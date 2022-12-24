Чи можуть відправити на фронт тих, хто не проходив строкову службу: пояснення адвоката

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Службі підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

Питання призову на строкову військову службу та на службу під час мобілізації регулюються окремими нормами законодавства. Чи можуть призвати в армію чоловіків до 27 років, якщо вони не проходили строкову службу – читайте далі.

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Чи можуть призвати тих, хто не проходив строкову службу

Мобілізувати чоловіків віком від 18 до 27 років можуть попри скасовування осіннього призову на строкову службу.

Відповідно до закону, призовний вік на військову строкову службу становить від 18 до 27 років, але за указом президента мобілізації підлягають усі чоловіки від 18 до 60 років.

Як розповіла адвокатка Марина Бекало, на сьогодні призову на строкову службу хлопців з 18 до 27 років скасовано. Втім, це не стосується призову на військову службу під час мобілізації.

Призовний вік на військову службу починається з 18 років, а граничний призовний вік з-поміж осіб: рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – становить до 60 років. Тому під час воєнного положення і загальної мобілізації усіх чоловіків від 18 до 60 років вважають військовозобов'язаними.

Тих, хто не проходив строкової служби, теж призивають під час мобілізації, якщо вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до служби. Такі військовозобов’язані мають пройти первинну бойову підготовку, їх розподіляють по військових частинах, надають військову спеціальність та звання рядового складу.

Цільова мобілізація в Україні

Цільова мобілізація можлива у відновлювальний період після завершення бойових дій для ліквідації їхніх наслідків.

Це означає, що чоловіків можуть залучати до ліквідації наслідків воєнних дій на територіях, що постраждали від російської агресії, та їхнього відновлення.

Ці громадяни не будуть брати участі у бойових діях, але вони будуть працювати на територіях після проведення розмінування та аварійно-рятувальних робіт зі збереженням робочого місця, посади та середньої зарплати.