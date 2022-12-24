Могут ли отправить на фронт тех, кто не проходил срочную службу: объяснение адвоката

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Службе подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Вопросы призыва на срочную военную службу и службу во время мобилизации регулируются отдельными нормами законодательства. Могут ли призвать в армию мужчин до 27 лет, если они не проходили срочную службу – читайте далее.

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Могут ли призвать тех, кто не проходил срочную службу

Мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет могут при отмене осеннего призыва на срочную службу.

Согласно закону призывной возраст на военную срочную службу составляет от 18 до 27 лет, но по указу президента мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет.

Как рассказала адвокат Марина Бекало, на сегодняшний день призыв на срочную службу мужчин с 18 до 27 лет отменен. Однако это не касается призыва на военную службу во время мобилизации.

Призывной возраст на военную службу начинается с 18 лет, а предельный призывной возраст среди лиц: рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава составляет до 60 лет. Поэтому во время военного положения и всеобщей мобилизации всех мужчин от 18 до 60 лет считают военнообязанными.

Тех, кто не проходил срочную службу, тоже призывают во время мобилизации, если они прошли ВЛК и признаны годными к службе. Такие военнообязанные должны пройти первичную боевую подготовку, их распределяют по воинским частям, дают военную специальность и звание рядового состава.

Целевая мобилизация в Украине

Целевая мобилизация возможна в восстановительный период после завершения боевых действий для ликвидации их последствий.

Это означает, что мужчин могут привлекать к ликвидации последствий военных действий на территориях, пострадавших от российской агрессии, и их восстановления.

Эти граждане не будут участвовать в боевых действиях, но будут работать на территориях после проведения разминирования и аварийно-спасательных работ с сохранением рабочего места, должности и средней зарплаты.