Неможливо навіть одружитися: чи законно вимагати військовий квиток всюди

В Україні вже 15 місяців триває повномасштабне вторгнення росіян. Через це в країні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. У сучасних умовах у чоловіків навіть при одруженні можуть вимагати військовий квиток.

Адвокат пояснив, що у сучасних умовах у чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток можуть вимагати при вступі до ВНЗ, працевлаштуванні та навіть – при реєстрації шлюбу. Однак військовозобов'язаний сам вирішує, чи надавати таку інформацію.

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Чи законно вимагати військовий квиток всюди

У мережі досить багато різної інформації щодо того, чи можуть вимагати військовий квиток під час вступу до ВНЗ, влаштування на роботу та реєстрації шлюбу. Адвокат пояснює, у перелічених випадках дійсно можуть запитати інформацію щодо військового обліку або ваших документів. Але остаточне рішення, надавати військовий квиток чи ні, ухвалює лише його власник.

"Цей "обов'язок" (вимагання військового квитка – 24 Канал) регулюється не Законом України, а різними постановами Кабміну та порядками. Бо якщо не можуть заборонити прямо, то тоді виручає ручний режим Кабміну", – пояснив адвокат.

Обов'язкова вимога про надання інформації щодо військового обліку у багатьох випадках суперечить Конституції України та її базовим принципам – свобода вибору праці, навчання, шлюбу, проживання і т.п. На практиці все залежить від форми власності та міри залучення до системи. Адвокат підкреслює, що приватні установи (компанії та ВНЗ) намагаються захистити своїх працівників та студентів, у той час, як державні установи, – суворо виконують усі вказівки та інструкції.

Та пам'ятайте: у вас не можуть вимагати те, що не передбачено законом. Висновки: влаштуватися на роботу до держустанови без військового квитка ви точно не зможете, хоч це і дискримінація. Але зареєструвати шлюб, провести перереєстрацію місця проживання, вступити до вишу зможете, бо такі вимоги незаконні,

– підкреслив адвокат.

Окрім того, Сімутін наголосив, що у разі відмови установ зареєструвати шлюб, вступити до ВНЗ чи влаштуватися на роботу треба обов'язково подавати скаргу.

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