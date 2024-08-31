Мобілізація жінок в Україні: кому загрожує штраф та які правила обліку

31 серпня 2024, 14:58
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Автор: Дмитро Усик

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та мобілізація. Водночас деякі категорії жінок є військовозобов'язаними.

Це не означає, що їх можуть примусово мобілізувати до війська, проте несе за собою низку обов'язків. За їх порушення жінку можуть оштрафувати.

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Правила обліку та мобілізації жінок

Так, у законі про мобілізацію вказано, що у вересні, як і раніше, жінки-медики повинні стати на військовий облік. Представниці інших професій можуть перебувати на обліку добровільно.

Мобілізація військовозобов'язаних жінок можлива лише на добровільній основі. Це стосується всіх категорій, в тому числі й медиків.

У вересні військовозобов'язаним жінкам, які не оновили свої дані в період з 16 травня по 16 липня, на рівні з чоловіками загрожує штраф – від 17 до 25 тисяч гривень.

Також додамо, що за певних умов жінці можуть відмовити у підписанні контракту, навіть попри її бажання. Підстави для такого рішення такі:

  • наявність трьох дітей;
  • наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;
  • наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
  • якщо жінка є матір'ю-одиначкою;
  • якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

У новому законопроєкті також міститься пункт про впровадження базової військової підготовки. Для жінок вона є добровільною.

Хто має перебувати на військовому обліку

Військовий облік для жінок обов'язковий для тих, хто здобуває медичну освіту, тобто це стосується такого ряду професій:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.

При цьому взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Відповідна інформація потрібна, аби Генштаб розумів кількість медиків, що перебувають у резерві.