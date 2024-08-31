Мобілізація жінок в Україні: кому загрожує штраф та які правила обліку

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та мобілізація. Водночас деякі категорії жінок є військовозобов'язаними.

Це не означає, що їх можуть примусово мобілізувати до війська, проте несе за собою низку обов'язків. За їх порушення жінку можуть оштрафувати.

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Правила обліку та мобілізації жінок

Так, у законі про мобілізацію вказано, що у вересні, як і раніше, жінки-медики повинні стати на військовий облік. Представниці інших професій можуть перебувати на обліку добровільно.

Мобілізація військовозобов'язаних жінок можлива лише на добровільній основі. Це стосується всіх категорій, в тому числі й медиків.

У вересні військовозобов'язаним жінкам, які не оновили свої дані в період з 16 травня по 16 липня, на рівні з чоловіками загрожує штраф – від 17 до 25 тисяч гривень.

Також додамо, що за певних умов жінці можуть відмовити у підписанні контракту, навіть попри її бажання. Підстави для такого рішення такі:

наявність трьох дітей;

наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;

наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;

якщо жінка є матір'ю-одиначкою;

якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.

У новому законопроєкті також міститься пункт про впровадження базової військової підготовки. Для жінок вона є добровільною.

Хто має перебувати на військовому обліку

Військовий облік для жінок обов'язковий для тих, хто здобуває медичну освіту, тобто це стосується такого ряду професій:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

При цьому взяття на облік жінок не означає, що їх мобілізують. Відповідна інформація потрібна, аби Генштаб розумів кількість медиків, що перебувають у резерві.