"Рукотворний екоцид": на Дніпропетровщині стався масовий мор риби

Через підрив російськими терористами Каховської ГЕС на Дніпропетровщині впав рівень води. В області масовий мор риби.

Жахливі кадри з села Мар'янське Дніпропетровської області оприлюднили в мережі. Про це інформує 24 Канал.

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Мор риби: вилов заборонено

Масовий мор риби у селі Мар'янське стався через падіння рівня води. Зауважимо, що оприлюднені кадри справді жахають.

Рукотворний екоцид, який здійснює Росія,

– наголосив керівник ОП Андрій Єрмак.

До теми Через підрив Каховської ГЕС вода у криниці та водоймах може бути зараженою

Масовий мор риби: дивіться відео

Обережно, небезпека для здоров'я

У наступні 3 – 5 днів на Херсонщині та підтоплених районах Запоріжжя через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Вкрай важливо пам'ятати, що їбирати таку рибу і вживати (солити чи в'ялити) категорично заборонено! Адже ризик захворювання на ботулізм.

У МОЗ попередили, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин.

Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом,

– зазначили у Міністерстві.

Також додали, що на місяцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Вони відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

Як знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях Ретельно мийте руки з милом. Не вбирайтеся в одяг, що був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.



Пийте тільки бутильовану або привізну воду. Для приготування їжі та господарських потреб беріть воду лише з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами, як і водопровід, призначений для технічних цілей.



Кип'ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Однак, пам'ятайте, що кип'ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення.



Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою, навіть від консервації.

Піддавайте всі продукти термічній обробці, – варінню, запіканню, смаженню.



Джерело: Ретельно мийте руки з милом. Не вбирайтеся в одяг, що був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.Пийте тільки бутильовану або привізну воду. Для приготування їжі та господарських потреб беріть воду лише з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами, як і водопровід, призначений для технічних цілей.Кип'ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Однак, пам'ятайте, що кип'ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення.Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою, навіть від консервації.Піддавайте всі продукти термічній обробці, – варінню, запіканню, смаженню.Джерело: МОЗ України

Як перетворити забруднену воду на питну / Інфографіка МОЗ

За даними МОЗ, в областях вже формують запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. Якщо ви вічуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не займайтеся самолікуванням. Обов'язково негайно ж звертайтеся до лікаря.