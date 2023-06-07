"Рукотворный экоцид": на Днепропетровщине произошел массовый мор рыбы

Из-за подрыва российскими террористами Каховской ГЭС на Днепропетровщине упал уровень воды. В области массового моря рыбы.

Ужасные кадры из села Марьянское Днепропетровской области обнародовали в сети. Об этом информирует 24 Канал.

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Мор рыбы: отлов запрещен

Массовый мор рыбы в селе Марьянское произошел из-за падения уровня воды. Заметим, что обнародованные кадры действительно ужасают.

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Массовый мор рыбы: смотрите видео

Рукотворный экоцид, осуществляемый Россией,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Добавим, позже руководитель ОП обнародовал еще одно видео. Автор рассказывает, что утром 7 июня Днепропетровский рыбоохранный контроль на Каховском водохранилище в сели Марьянское на Днепропетровщине обнаружили мор рыбы, – карася.

В связи с падающим уровнем воды водные биоресурсы находятся на земле. Карась в одном месте, далее при обследовании береговой полосы Каховского водохранилища рыбы не обнаружено,

– отметили на видео.

Ермак отметил, что массовый мор рыбы произошел именно в результате террористического уничтожения Каховской ГЭС россиянами.

Мор карася на Днепропетровщине: смотрите видео

Осторожно, опасность для здоровья

В следующие 3 – 5 дней в Херсонской области и подтопленных районах Запорожья из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Крайне важно помнить, что собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Ведь есть риск заболевания ботулизмом.

В Минздраве предупредили, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ.

Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва ГЭС страной-террористом,

– отметили в Министерстве.

Также добавили, что на месяцах уже работают специалисты Центра по контролю и профилактике болезней (ЦКПХ). Они отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях Тщательно мойте руки с мылом. Не впитывайтесь в загрязненную одежду во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

Тщательно мойте руки с мылом. Не впитывайтесь в загрязненную одежду во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

Пейте только бутилированную или привозную воду. Для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите воду только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники, как и водопровод, предназначенный для технических целей.



Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения.



Откажитесь от продуктов, подтопленных водой, даже от консервации.

Подвергайте все продукты термической обработке – варке, запеканию, жарке.



Источник: Пейте только бутилированную или привозную воду. Для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите воду только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники, как и водопровод, предназначенный для технических целей.Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения.Откажитесь от продуктов, подтопленных водой, даже от консервации.Подвергайте все продукты термической обработке – варке, запеканию, жарке.Источник: Минздрав Украины

Как превратить загрязненную воду в питьевую / Инфографика Минздрава

По данным Минздрава, в областях уже формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Если вы чувствуете боли в животе, имеете рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не занимайтесь самолечением. Обязательно немедленно обращайтесь к врачу.