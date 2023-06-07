Ужасные кадры из села Марьянское Днепропетровской области обнародовали в сети. Об этом информирует 24 Канал.

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Мор рыбы: отлов запрещен

Массовый мор рыбы в селе Марьянское произошел из-за падения уровня воды. Заметим, что обнародованные кадры действительно ужасают.

Рукотворный экоцид, осуществляемый Россией,

– подчеркнул руководитель ОП Андрей Ермак.

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Массовый мор рыбы: смотрите видео

Обратите внимание! В следующие 3 – 5 дней в Херсонской области и подтопленных районах Запорожья из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Крайне важно помнить, что выбирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Ведь риск заболевания ботулизмом.

Осторожно, опасность для здоровья

В Минздраве предупредили, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ.

Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва ГЭС страной-террористом,

– отметили в Министерстве.

Также добавили, что на месяцах уже работают специалисты Центра по контролю и профилактике болезней (ЦКПХ). Они отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях Тщательно мойте руки с мылом. Не впитывайтесь в загрязненную одежду во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.



Пейте только бутилированную или привозную воду. Для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите воду только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники, как и водопровод, предназначенный для технических целей.



Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения.



Откажитесь от продуктов, подтопленных водой, даже от консервации.

Подвергайте все продукты термической обработке – варке, запеканию, жарке.



Источник: Тщательно мойте руки с мылом. Не впитывайтесь в загрязненную одежду во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.Пейте только бутилированную или привозную воду. Для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите воду только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники, как и водопровод, предназначенный для технических целей.Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения.Откажитесь от продуктов, подтопленных водой, даже от консервации.Подвергайте все продукты термической обработке – варке, запеканию, жарке.Источник: Минздрав Украины

Как превратить загрязненную воду в питьевую / Инфографика Минздрава

По данным Минздрава, в областях уже формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Если вы выжидаете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не занимайтесь самолечением. Обязательно немедленно обращайтесь к врачу.