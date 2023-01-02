Моральний стан українців залежить від кількох факторів, – Спартак Суббота

Після 24 лютого 2022 року життя українців змінилося. Їхня реакція та поведінка залежить від досвіду та міцності нервової системи.

Про це 24 Каналу розповів психолог Спартак Cуббота. Він зауважив, що реакція кожної людини на складні життєві події залежить від низки факторів.

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Стан українців

Суббота згадав опитування українців.

Результати показали:

55% українців переконані, що без проблем можуть впоратися з викликами долі;

60% вважають, що ситуація контрольована, інші – не впевнені;

30% людей кажуть, що рівень стресостійкості у них піднявся і вони на різних фронтах можуть "боротися з цією поганню".

Реакція на теперішні події, наголосив психолог, залежить від кількох факторів: нервової системи, досвіду і місцяперебування.

Я знаю військових, яким значно легше перебувати в зоні подій, вони контролюють цю ситуацію, вони знають, що там робити. А в мирних містах їм трохи невідомо. Однак є і багато людей, яким важко жити біля кордону фронту, тому вони переїжджають,

– додав Суббота.

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Два підходи у психології

Не всі народжуються бути воїнами, і не кожного можна зробити воякою, наголосив психолог. Є два підходи у психології: ліберальний та ортодоксальний. Перший говорить, що будь-яку людину можна навчити чому завгодно, другий каже, що кожна людина може мати все, що вона захоче, якщо буде добре працювати. Однак ці підходи не працюють, зауважив психолог.

Не будь-яку людину можна будь-чому навчити. Є людина, яка буде добре рахувати, але не зможе бути спікером. Вона буде більше тренуватись, але все одно програватиме людині, що більш здібна у цьому напрямку,

– підкреслив Суббота.

Натомість ортодоксальний підхід каже про те, що кожному є чим займатися, у кожного може бути своя справа. Суббота зауважив, що часи змінюються і змінюються потреби, тому ці підходи так не працюють. Наприклад, нині військові потрібні більше ніж завжди, але ж не кожен може бути військовим, це не так просто.

"Якщо людина має тривожно-сенситивну нервову систему, бо в її житті було щось, чому вона є більш лякливою, тому на ліні комфорт фронту їй некомфортно", – переконаний психотерапевт.

Що змінилося в росіян

Суббота підкреслив, що у Росії антидепресанти почали купувати на 70% частіше. Продаж транквілізаторів чи інших протитривожних ліків збільшився на 254%. У Росії відчувається дефіцит ліків, що допомагають при діабеті, там стоїть питання з інсуліном. У 83% російських аптек, де раніше продавали ці ліки, їх уже немає. Є випадки смерті від діабету.



"А найголовніше, що матеріали естетичної медицини просто закінчилися і вони мусять робити своє, домашнє", – додав спікер.

Різниця у психології росіян та українців