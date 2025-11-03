Морські прикордонники показали тренування та розкрили, що їх мотивує завжди бути готовими до бою

Прикордонники морської охорони беруть участь у найскладніших операціях. Вони мають завжди бути готовими до виконання найважчих завдань. Тому й підтримують фізичну та бойову форму постійними тренуваннями.

Морські прикордонники регулярно проходять відпрацювання потрібних навичок на полігоні в умовах, що максимально наближені до бойових. Про те, як відбувалося одне з їхніх тренувань, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Читайте також Приручили "Дикі дрони" та з'ясували, хто найкращий: як у Кам'янці-Подільському пройшли змагання операторів БпЛА

Чому у підрозділі немає випадкових людей?

Прикордонники відділу спеціальних дій Морської охорони Держприкордонслужби проводять тренування попри погодні умови та перебуваючи у повній амуніції. На полігоні відпрацьовуються імовірні атаки дронів, звучать вибухи гранат та з'являються ворожі скиди. Це репетиція справжнього бою.

До складу підрозділу входять люди, що ще у 2022 році не знали, як виглядає автомат Калашникова і що він стріляє. А сьогодні це підготовлені і досвідчені військові. Такий, як технік ВСД, що має позивний "Лицар".

На сьогодні моє особисте досягнення – спектр зброї, який я тримав в руках. Він різниться від радянської, від українського виробника, натівських варіантів, стандартів. Багато зброї, яку я тримав в руках, з неї можу і вмію стріляти, адекватно її використовувати, розібрати, відремонтувати, подивитися, обслужити. Тобто це рівень, це ріст для мене передусім,

– наголосив він.

У цьому підрозділі немає випадкових людей, адже вимоги до кандидатів дуже високі. За словами командирів, їм потрібні ті, хто має мету, є дисциплінованим та готовий працювати в команді.

Насамперед людина має бути правильних моральних принципів, фізично підтягнута і знати, чого вона хоче від свого подальшого життя. Люди без мети нам не потрібні,

– зауважив командир ВСД "Мудрий".

У кожного з морських прикордонників, звичайно, своя доля. Дехто раніше проходив службу в інших підрозділах, а хтось прийшов із цивільного життя. Проте їх всіх об’єднує готовність до бою й довіра команді.

"Служити у відділі спеціальних дій – це вже привід для того, щоб похвалитися. Це дійсно бойовий підрозділ, який постійно проводить підготовку до бою, тренується. Відпрацьовуються польоти БпЛА, роторного типу, регулярно здійснюються тренування на полігонах. Це вже є приводом для того, щоб пишатися", – відзначив заступник начальника ВСД "Зелений".

Що дійсно мотивує морських прикордонників?

Попри щоденні тренування й готовність до бойових виходів, бійці відділу спеціальних дій вважають, що їхня головна сила насамперед у побратимстві й довірі один до одного.

Колектив формувався з часом. Якщо людина не підходить, ми її відсіюємо. Керівництво розуміє, що підрозділу потрібні вмотивовані, навчені люди. Тому якщо людина не виявляє бажання, від неї немає віддачі, то керівництво вживає заходів. У такий спосіб ми підбираємо дійсно гідних побратимів. Я їм повністю довіряю, до них не страшно повернутися спиною,

– пояснив "Зелений".

Для військових, за їхнім переконанням, мотивацією є не нагороди і відзнаки, а щось особисте – захист родини, друзів чи рідного міста.

Нас мотивує те, що й усіх, хто у 2022 році ухвалив рішення долучитися до Сил Оборони України. Мета – зрозуміла всім – досягнення справедливості в нашому світі, якої дуже мало. Тут два варіанти: або ми всі виїжджаємо за кордон, або нас просто стирають з поверхні землі,

– сказав командир ВСД "Мудрий".

Війна постійно змінюється, вдосконалюється і тактика ворога – також. Саме тому морські прикордонники мають щодня ставати сильнішими. Кожне тренування для них – це реальний бій, адже тільки той, хто швидше вчиться й прагне долати складні випробування, зрештою, наближає Україну до Перемоги.