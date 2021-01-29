Москва вербувала Трампа впродовж 40 років, – The Guardian

Радянські спецслужби спостерігали за Дональдом Трампом ще з 1976 року. Відтоді майбутнього американського президента "обробляли як російський актив".

Джерело: The Guardian

Трамп виявився готовим повторювати антизахідну пропаганду, це імпонувало Москві. Про це розповів колишній радянський шпигун Юрій Швець, якого КДБ заслала у Вашингтон ще у 1980-х роках.

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Згодом він назавжди емігрував у США та отримав американське громадянство. Зараз Швець є ключовим джерелом для книги журналіста Крейга Унгера під назвою "Компромат".

Колишній шпигун навіть порівняв Трампа з "кембриджською п'ятіркою" – агентами, які передавали Москві секрети під час Другої світової та ранньої Холодної війни.

Це приклад, коли людей вербували ще студентами, а згодом вони обіймали важливі посади. Щось таке, власне, і відбувалося з Трампом,

– наголосив Швець.

Коли Москва почала приглядатися до Трампа

Унгер описав, як Трамп вперше з'явився "на радарах" росіян. Це сталося у 1977 році, коли той одружився зі своєю першою дружиною Іваною Зельничковою, чеською моделлю.



Дональд Трамп з першою дружиною / Фото AFP

Згодом майбутній президент США відкрив свою першу велику забудову – готель Grand Hyatt New York. Тоді він придбав 200 телевізорів у радянського емігранта Семена Кісліна, співвласника електроніки Joy-Lud.

Як пояснив Швець, Joy-Lud контролювали у КДБ. Мовляв, саме Кіслін помітив молодого перспективного бізнесмена Трампа та припустив, що він буде корисним Росії. Водночас Кислін заперечує зв'язки зі спецслужбою.

У КДБ спонукали Трампа йти у політику, – Швець

У 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург. Швець підкреслив, що під час цього візиту агенти КДБ нав'язували йому свої ідеї. Зокрема – про те, що йому треба займатися політикою.

Коли Трамп повернувся до США, почав вивчати можливості для висування на пост президента від Республіканської партії. Він навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир.

Тоді Трамп опублікував свою рекламу у New York Times, Washington Post та Boston Globe. Заголовок був гучним: "Немає нічого поганого у політиці зовнішньої оборони Америки, яку не може вилікувати трохи рішучості".

У матеріалі були досить неортодоксальні твердження для США часів Холодної війни. Японії, наприклад, закидали те, що вона користується Америкою. Також ставилася під сумнів участь Штатів у НАТО.

Швець: Трампа називали "успішним заходом"

У Москві були задоволені таким результатом. У таємному повідомленні, яке отримав Швець, рекламу Трампа називали "успішним активним заходом", виконаним новим активом КДБ.

Це було безпрецедентно. Я достатньо добре знайомий з активними заходами КДБ у 1970 – 1980-х роках. А також з активними діями Росії. І я ніколи не чув про щось схоже, поки Трамп не став президентом країни,

– наголосив колишній шпигун.

Він пояснив, що такі твердження здавалося безглуздими. А те, що хтось опублікує під своїм іменем таке, було дуже малоймовірним. "Але саме так і трапилося. Зрештою, цей чоловік став президентом", – додав Швець.