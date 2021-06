"Прокинься, у нас знову цар": в Москві біля Мавзолею Леніна затримали пікетувальника

В Москві, на Червоній площі, правоохоронці затримали активіста Руслана Осипова. Це відбулось в неділю, 6 червня, біля Мавзолею Леніна.

Пікетувальник стояв біля пам'ятника із табличкою "Wake up we have a tsar again". Українською це перекладається як "Прокинься, у нас знову цар".

Читайте також У Росії відмовилися відкривати справу проти силовика: він у січні жорстоко вдарив жінку в живіт

Пікет протривав не більше, ніж 10 секунд. Адже поліцейські одразу підійшли до Осипова і відвели його до відділку. Там склали протокол про його участь в неузгодженій публічній акції.

Наразі чоловіка вже випустили з відділку. Тверський районний суд Москви має розглянути справу 17 червня.

Згідно із законом Росії, поодинокі пікети не вимагають узгодження. Водночас проведення акцій на Червоній площі і в інших районах, розташованих біля Кремля, визначає особисто президент Росії.



Поліція затримує пікетувальника / Фото "ОВД-инфо"

До речі, політолог Дмитро Орєшкін заявив, що Кремль боїться протестів в Росії, але вони не є критичними для влади.