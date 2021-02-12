Найкращий час діяти – зараз: як перестати відкладати все на потім

"Ось закінчиться локдаун, вакцинація, зима, криза – тоді і заживу!" – чую я все частіше. Далі читайте російською.

Как победить синдром отложенной жизни

И что же происходит? Все то же: рассказы о том, что "сейчас неподходящее время.. нужно подождать... после… потом..." Для чего-то время и правда может быть неподходящим. Но не для реализации, счастья, радости, полноты…

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А если мы все ждем и ждем момента, откладываем, "настраиваемся", это называется "синдром отложенной жизни".

"Вот заработаю...", "вот перееду …", "вот встречу свою любовь…", "вот разведусь….", "вот выплачу кредит…", "вот дети вырастут…" и тогда каааак заживу…

Термин "синдром", или "невроз" отложенной жизни придумал профессор Серкин в 1997 году. Он изучал психологические установки жителей Севера, которые годами жили в ожидании переезда в теплые края с более развитой инфраструктурой. Часто так и не дожидались…

До него об этом феномене писал Киплинг, рассказывая об англичанах в колониях, которые могли жить там 30-40 лет, все это время считая, что это не жизнь, а подготовка. Вот накопит он денег, переедет в Англию, купит домик, заведет собаку, – вот тогда и .…

Конечно, "СОЖ" – это метафора, его нет в справочнике психологических болезней. Но очень точная. И очень актуальная.

Человек в ожидании "судьбоносного" события Х, обесценивает то, что есть, игнорирует текущие возможности и не прикладывает усилий, чтобы жить полно сейчас. В итоге жизнь становится существованием, выживанием, подготовкой к жизни, которая… никогда не наступает.

Психолог Эрик Берн пользовался терминологией "жизненный сценарий". "Пока не" и "Никогда" – жизненные сценарии откладывания жизни "на потом".

"Пока не" – о том, что прежде, чем жить полноценно, надо хорошо потрудиться (здравствуйте, советские люди!) Ловушка в том, что пока мы трудимся, сдаем проекты, получаем должности и степени, достигаем и зарабатываем, жизнь и заканчивается.

"Никогда" – это сценарий про муки Тантала. Он, несмотря на близость воды и пищи, не может удовлетворить жажду и голод. Все лежит прямо перед носом, однако воспользоваться этим невозможно из-за дурацкой установки: "Я никогда не смогу получить то, чего мне хочется больше всего".

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В чем причины таких откладываний и ожиданий?

Их много, ниже – некоторые.

Низкая самооценка.

Я мечтаю о лучшей жизни, при этом убежден, пока "недостаточно хорош для нее".

Туннельное мышление

Все мое сознание зациклено на одной сверхценной идее. Например, пока не похудею, не "создам отношения", не заработаю... До этой точки вся жизнь просто теряет ценность.

Страх перед будущим

Я хочу все поменять, но боюсь рисковать. Этот страх может вылиться в бесконечное откладывание смелых планов "на потом".

Перфекционизм

Я не смогу этого сделать идеально. А и правда, зачем что-то начинать, если идеал недостижим?

И прочие разнообразны родительские установки, переданные в настледство страхами и принципами жизни: "сначала повзрослей", "вот закончишь институт….", "этот сервиз для особого случая".

А случай все никак не наступает, и сервиз пылится в серванте, пока вместе с сервантом не отправляется на свалку за ненадобностью.

Годами не получать того, что хочешь, не делать того, что важно очень сложно. Есть мнение, что предельный срок ожидания чего-то заветного – пять лет. А дальше – моральная усталость, разочарование, апатия, недовольство собой и миром. Теряется вера в свои силы, способность что-то менять атрофируется.

Когда количество и острота нерешенных проблем превышают "критическую массу", наступает невроз. Иногда сценарий отложенной жизни – прямой путь к утрате смысла существования, уныли, серости, апатии и так далее.

Что можно сделать тем, кто все время откладывает жизнь на потом?

Это очевидно.

Признать проблем у. Важно в полной мере осознать и принять, что СОЖ мешает жить.

у. Важно в полной мере осознать и принять, что СОЖ мешает жить. Не отказывать себе в маленьких и больших удовольствиях . Наслаждаться моментом. Сейчас. Да-да, прямо сейчас.

. Наслаждаться моментом. Сейчас. Да-да, прямо сейчас. Не хранить вещи до особого случая. Захотелось – надо пользоваться! Не консервировать желания для лучших времен. Лучшее время – сейчас.

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А, тем временем….

Выписать цели, которые откладывались на протяжении последнего времени. Проверить их на актуальность, ненужное отбросить, нужное расположить в порядке достижимости и реалистичности.

Составить примерный или точный план по достижению целей (как кому подходит). Начинать с той, которая наиболее выполнима.

Отлавливать и реализовывать свои зарождающиеся желания.

И – наслаждаться жизнью. Которая происходит уже сейчас, а не когда обстоятельства станут благоприятными