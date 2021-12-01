Мовиться про великий бізнес, – у "Слузі народу" пояснили закон про збільшення податків

Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600, який стосується змін до Податкового кодексу. Загалом він принесе 18 мільярдів гривень до Держбюджету 2022 року.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що насамперед ці гроші підуть на заробітні плати медикам та доплати військовим, а також на підтримку культури та креативних індустрій.

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Законопроєкт стосується видобутку надр

"Це законопроєкт про справедливу сплату податків і насамперед мовиться про великий бізнес. Він стосується тих, хто займається видобутком надр, зокрема мовиться про ренту на руду", – розповіла Кравчук.

За її словами, законопроєкт також стосується аграрногоF бізнесу. Однак мовиться не про звичайні городи, а фермерів, які намагаються уникнути оподаткування.

У межах населених пунктів – городи, наділи, паї (навіть якщо це 2 гектари) жодним чином не оподатковуватимуться. Мовиться про землі, які за населеними пунктами та обробляються не для себе. Фактично – це фермерське господарство, що не сплачує податків,

– підсумувала Кравчук.

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"Ресурсний" законопроєкт 5600: що відомо

Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600 – 30 листопада 2021 року. До закону внесли 11 000 правок, тому його розглядали за спецпроцедурою.

За законопроєкт, який передбачає зміни в Податковому кодексі, проголосували 255 народних обранців.

Його мета – створити ефективніші механізми адміністрування податків, не допустити без підстав користуватись податковими пільгами та впровадити справедливі умови оподаткування для всіх.

Законопроєкт охрестили "антиахметівським", оскільки він має підвищити ренту на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються компанія Ріната Ахметова) та запровадити акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій (ДТЕК Ріната Ахметова володіє найбільшими потужностями "зеленої" енергетики в Україні).