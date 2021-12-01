Мовиться про великий бізнес, – у "Слузі народу" пояснили закон про збільшення податків
Джерело:24 канал
Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600, який стосується змін до Податкового кодексу. Загалом він принесе 18 мільярдів гривень до Держбюджету 2022 року.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що насамперед ці гроші підуть на заробітні плати медикам та доплати військовим, а також на підтримку культури та креативних індустрій.
До теми Ахметов в мінусі: Рада схвалила законопроєкт про збільшення податків
Законопроєкт стосується видобутку надр
"Це законопроєкт про справедливу сплату податків і насамперед мовиться про великий бізнес. Він стосується тих, хто займається видобутком надр, зокрема мовиться про ренту на руду", – розповіла Кравчук.
За її словами, законопроєкт також стосується аграрногоF бізнесу. Однак мовиться не про звичайні городи, а фермерів, які намагаються уникнути оподаткування.
У межах населених пунктів – городи, наділи, паї (навіть якщо це 2 гектари) жодним чином не оподатковуватимуться. Мовиться про землі, які за населеними пунктами та обробляються не для себе. Фактично – це фермерське господарство, що не сплачує податків,
– підсумувала Кравчук.
Євгенія Кравчук пояснила закон про збільшення податків: дивіться відео
Довідка. Законопроєкт охрестили "антиахметівським", оскільки він має підвищити ренту на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються компанія Ріната Ахметова) та запровадити акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій (ДТЕК Ріната Ахметова володіє найбільшими потужностями "зеленої" енергетики в Україні).
"Ресурсний" законопроєкт 5600: що відомо
- Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600 – 30 листопада 2021 року. До закону внесли 11 000 правок, тому його розглядали за спецпроцедурою.
- За законопроєкт, який передбачає зміни в Податковому кодексі, проголосували 255 народних обранців.
- Його мета – створити ефективніші механізми адміністрування податків, не допустити без підстав користуватись податковими пільгами та впровадити справедливі умови оподаткування для всіх.