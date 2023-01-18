Навіть до співбесіди не дійшло: у Києві дівчині відмовили через прохання говорити українською
Уже понад 10 місяців Україна відстоює свою незалежність. І, на жаль, досі є компанії, в яких не розуміють, що мова агресора – ще один елемент зброї, яку він використовує проти нас.
Так, у Києві спалахнув новий скандал, який відверто не налазить на голову, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали. Дівчині відмовили навіть у проходженні співбесіди. А причиною цього став той факт, що вона спілкується українською або англійською.
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На співбесіду навіть не запросили
Дівчина подалася на вакансію журналістки (редакторки) у компанію Будхаус Груп ООО. Коли вона надсилала резюме, то вказала свої вимоги щодо роботодавця. Відповідь здивувала і її, і нас.
Подавалася на роботу до Будхаус Групп ООО / Скриншот
Процитуємо, що вона написала: "І якщо вас зацікавило моє резюме, будь ласка, відповідайте на нього лише українською або англійською мовами". Дівчина зауважила, що не розуміє, як можна співпрацювати з компаніями, які не ведуть комунікацію державною мовою. І не погоджується на це.
Дівчина попрохала звертатися українською або англійською / Скриншот
Невдовзі дівчина отримала відповідь. На скриншоті не видно усієї історії листування. Можна лиш побачити зверху лінк, який дійсно веде на резюме у цій компанії. А також відповідь, яку отримала шукачка роботи. Зауважимо, що зробили його місяць, а то й більше, тому. Просто лиш зараз про це заговорили у мережі.
Юлія, ми змушені скасувати співбесіду на сьогодні, адже в нас у компанії багато російськомовних співробітників і керівників. А у вас є побажання у резюме тільки українською або англійською мовами,
– так їй відповіли.
Дівчині відмовили у співбесіді через мову / Скриншот
Дівчину ця відповідь обурила. Вона підкреслила, що дев'ятий місяць (на той момент – 24 Канал) йде повномасштабна війна. І що у цей час їй відмовляють у співбесіді через те, що вона просить звертатися до неї державною мовою.
Мовні скандали не вщухають
- На початку жовтня ми розповідали про автошколу у Києві. У ній відмовилися обслуговувати клієнта українською мовою.
- Нагадаємо, що у скандал також вляпалася блогерка з Івано-Франківська. Вона зняла відео, в якому зауважила, що "народитися в Україні – це моя помилка". Згодом вона перепрошувала за свої слова та мала розмову з СБУ.
- Публічно у своїй неправоті зізналася наприкінці року ведуча Маша Єфросиніна. Вона зауважила, що була неправа, коли висловлювалася щодо того, наскільки мова зараз на часі.