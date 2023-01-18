Навіть до співбесіди не дійшло: у Києві дівчині відмовили через прохання говорити українською

Уже понад 10 місяців Україна відстоює свою незалежність. І, на жаль, досі є компанії, в яких не розуміють, що мова агресора – ще один елемент зброї, яку він використовує проти нас.

Так, у Києві спалахнув новий скандал, який відверто не налазить на голову, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали. Дівчині відмовили навіть у проходженні співбесіди. А причиною цього став той факт, що вона спілкується українською або англійською.

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На співбесіду навіть не запросили

Дівчина подалася на вакансію журналістки (редакторки) у компанію Будхаус Груп ООО. Коли вона надсилала резюме, то вказала свої вимоги щодо роботодавця. Відповідь здивувала і її, і нас.



Подавалася на роботу до Будхаус Групп ООО / Скриншот

Процитуємо, що вона написала: "І якщо вас зацікавило моє резюме, будь ласка, відповідайте на нього лише українською або англійською мовами". Дівчина зауважила, що не розуміє, як можна співпрацювати з компаніями, які не ведуть комунікацію державною мовою. І не погоджується на це.



Дівчина попрохала звертатися українською або англійською / Скриншот

Невдовзі дівчина отримала відповідь. На скриншоті не видно усієї історії листування. Можна лиш побачити зверху лінк, який дійсно веде на резюме у цій компанії. А також відповідь, яку отримала шукачка роботи. Зауважимо, що зробили його місяць, а то й більше, тому. Просто лиш зараз про це заговорили у мережі.

Юлія, ми змушені скасувати співбесіду на сьогодні, адже в нас у компанії багато російськомовних співробітників і керівників. А у вас є побажання у резюме тільки українською або англійською мовами,

– так їй відповіли.



Дівчині відмовили у співбесіді через мову / Скриншот

Дівчину ця відповідь обурила. Вона підкреслила, що дев'ятий місяць (на той момент – 24 Канал) йде повномасштабна війна. І що у цей час їй відмовляють у співбесіді через те, що вона просить звертатися до неї державною мовою.

Мовні скандали не вщухають