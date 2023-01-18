Даже до собеседования не дошло: в Киеве девушке отказали из-за просьбы говорить по-украински

Уже больше 10 месяцев Украина отстаивает свою независимость. К сожалению, до сих пор есть компании, в которых не понимают, что язык агрессора – еще один элемент оружия, которое он использует против нас.

Так, в Киеве разразился новый скандал, откровенно не налезающий на голову, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы. Девушке отказали даже в прохождении собеседования. А причиной этого стал тот факт, что она общается на украинском или английском.

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На собеседование даже не пригласили

Девушка отправилась на вакансию журналистки (редактора) в компанию Будхаус Груп ООО. Когда она посылала резюме, указала свои требования относительно работодателя. Ответ удивил и ее, и нас.



Хотела попасть на работу в Будхаус Групп ООО / Скриншот.

Процитируем, что она написала: "И если вас заинтересовало мое резюме, пожалуйста, отвечайте на него только на украинском или английском языке". Девушка отметила, что не понимает, как можно сотрудничать с компаниями, не ведущими коммуникацию на государственном языке. И не соглашается на это.



Девушка попросила обращаться по-украински или по-английски / Скриншот

Вскоре она получила ответ. На скриншоте не видно всей истории переписки. Можно только увидеть сверху ссылку, которая действительно ведет на резюме в этой компании. А также ответ, который получила искательница работы. Заметим, что сделали его месяц, а то и больше, назад. Просто сейчас об этом заговорили в сети.

Юлия, мы вынуждены отменить собеседование на сегодня, ведь у нас в компании много русскоязычных сотрудников и руководителей. А у вас есть пожелания в резюме только на украинском или английском языке,

– так ей ответили.



Девушке отказали в собеседовании из-за языка / Скриншот

Девушку этот ответ возмутил. Она подчеркнула, что девятый месяц (на тот момент – 24 Канал) идет полномасштабная война. И что в это время ей отказывают в собеседовании из-за того, что она просит обращаться к ней на государственном языке.

Языковые скандалы не утихают