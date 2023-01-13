Кроме того, в сети заявили, что теперь все ученики школы могут говорить по-русски, если им так удобно. Вроде бы мама парня пожаловалась, и приняли такое решение.
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Новость вызвала негодование в сети. Люди писали, что дно – пробито.
В сети публиковали разные детали "скандала" / Скриншот из сети
Что говорят в школе
В ЗЗСО 87 ЛГС имени Ирины Калинец рассказали, что произошло на самом деле.
С начала учебного года 2022 – 2023 годов в заведении начали обучаться многие дети с временно оккупированных территорий. Кроме того, в классе много учеников из городов, которые разрушает враг.
В частности, в школу прибыли двое детей из Харькова. Во Львов они переехали с мамой, поскольку папа – защищает Украину в рядах ВСУ. Конфликтов в классе не было.
Мальчик Арсен вырос в русскоязычной среде, поэтому ему тяжело давалась на украинском.
Однако он старался, как и его сестричка, которая имела значительно лучшие успехи и быстрее стала говорить по-украински. Когда в классе стали называть его "москалем", Арсений не хотел посещать школу, мама пришла к учительнице, чтобы разрешить эту ситуацию,
– говорится в сообщении.
Мама мальчика пришла в школу и попросила учеников, чтобы они не обижали ее сына. Арсену стоит помочь адаптироваться к украиноязычной среде. Ситуацию удалось урегулировать.
Арсен спокойно ходил в школу и общался с одноклассниками. Когда первый семестр учебы закончился, мама и дети вернулись в Харьков. В вайбер-группе класса мама мальчика оставила слова благодарности за хорошее отношение к ее сыну.
Реакция школы / Скриншот 24 канала
Что говорят в ЛГС
Андрей Закалюк – начальник управления образования во Львовском городском совете – рассказал, что во Львове не уволили ни одной учительницы украинского языка В то же время в сети вырвали отрывки из трех разных историй и создали одну, которую активно распространяют.
Закалюк рассказал, что к нему пришла мать ученика из Харькова. Его папа воюет в составе ВСУ.
На уроке украинского языка учительница попросила учащегося сдавать контрольную работу. Ученик не хотел сдавать. Это стало причиной того, что учительница не сдержала эмоций и начала говорить, что вы – во всем виноваты, что из-за вас началась эта война,
– заметил Закалюк.
В ситуации разобрались. В частности, привлекли психолога.