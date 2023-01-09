Детали рассказала Марьяна Пьянкова – украинская юрист и сотрудница благотворительного фонда. Она заявила, что супруги, зарегистрированные в Броварах как ВПЛ, устроили скандал из-за содержания продуктового набора.

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Пьянкова отметила, что поведение судьи и его жены шокировало даже правоохранителей. Их любители деликатесов вызвали, чтобы пожаловаться на гуманитарную помощь.

Пришел к нам за гуманитаркой "малоимущий" судья Донецкого окружного административного суда Иван Голошивец с зарплатой более 150 000 гривен в месяц,

– сообщила юрист.

Она добавила, что судья также имеет немало льгот.

Любопытно! В бесплатный продуктовый набор, который выдают ВПЛ, входят: мука, сахар, манка, рис, гречка, спагетти, шпроты, сардина, горошек, кукуруза, томатная паста, масло, дрожжи, паштет, свинина и детское питание (в частности, пюре, каши, печенье.

Жена судьи активирует "ген богатства"

В проекте Prosud рассказали, что Анна Голошивец активно развивает свой бизнес. Женщина гадает на картах таро и совершает привороты. В частности, специализируется на "гене богатства и изобилия".



Анна активирует "ген богатства" / Maryna Piankova

Час онлайн-консультации Анна оценивает в 4 тысячи гривен. Она постоянно хвастается, что привлекла к себе богатство и живет роскошно. В то же время в своих декларациях судья об этом скромно молчит.

"Единственный доход от предпринимательской деятельности жены Иван Голошивец указывает еще в декларации за 2019 год – 50 000 гривен. Все остальные годы задекларированы доходы жены – помощь для переселенцев и при рождении ребенка. Отсутствие дохода от бизнеса о котором супруга рассказывает в социальных сетях может свидетельствовать о том, что на самом деле все не так, как она описывает, или доходы получаются неофициально", – говорится в сообщении.

Тем временем сам судья на протяжении 2018 – 2021 годов заработал более 3,3 миллиона гривен.