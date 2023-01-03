3 января детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили судье Высшего административного суда Украины о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию. Квалифицировали такое правонарушение по статье 336-2 УКУ "Декларирование недостоверной информации".

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Что скрыла судья Высшего админсуда Украины

Так, правоохранители обнаружили невнесение судьей в декларацию за 2020 год:

двух земельных участков, стоимостью по почти 1 миллион каждый,

двух домов в пригороде Киева, стоимостью 4 и 2 миллиона гривен соответственно.

Этой недвижимостью судья и ее муж пользовались в течение указанного года.

Хотя дома официально и не введены в эксплуатацию, однако вполне пригодны для проживания,

– подчеркнули в НАБУ.

Правоохранители отметили, что поскольку местонахождение служительницы Фемиды пока не установлено, то о подозрении ей сообщили в порядке, указанном статьями 135 и 278 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Обратите внимание! Имени судьи, внесшей недостоверные данные в декларацию, правоохранители не сообщили.

Что угрожает за недостоверное декларирование

Отметим, что нарушение части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины, согласно которой правоохранители и квалифицировали действия судьи, наказывается:

штрафом от 3 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,

или общественными работами на срок от 150 до 240 часов,

или ограничением свободы на срок до 2 лет,

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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