Речь идет об огромной сумме – полутора миллиардах гривен – которую за 2022 год получила фирма фитнес-тренера и возможной девушки Резниченко Яны Хланты. Официально подтверждение факта обысков от НАБУ еще не было, но имеющиеся сообщения для 24 канала прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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ОПУ будет реагировать на факты

Он объяснил, что если НАБУ проводит полноценное расследование этого дела, то впоследствии в Бюро сделают публичное заявление и передадут в Офис Президента все необходимые данные по той или иной персоне. После этого ОП, безусловно, будет реагировать.

То есть структура должна быть следующей:

НАБУ проводит расследование и делает публичные заявления для общества,

Офис Президента получает необходимую информацию и обрабатывает ее,

принимается решение относительно Резниченко, потому что назначение руководителей ОВА – это компетенция непосредственно ОП.

Михаил Подоляк прокомментировал обыски у Резниченко: смотрите видео

По словам Подоляка, ждать от ОП принятия каких-либо решений уже сейчас – странно, ведь пока нет никакой конкретной и официальной информации. То есть, процедура должна происходить согласно четкой последовательности – конкретные действия, конкретные выводы, публичная составляющая, и уже тогда – реакция Офиса Президента.

Офис Президента не должен реагировать на слухи или какие-то разговоры. Все будет правильно, а после этого уже будет наша реакция,

– подытожил Подоляк.

Что известно о деле