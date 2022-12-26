Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Важно У Резниченко в Днепре проходят обыски по делу "Большого строительства", - СМИ

Он заявил, что обыски проводятся в коттеджном городке Конек.

Что стало причиной для обысков

Обыски проходят в рамках дела по фитнес-тренерке Яны Хланты, которая является совладелицей компании "Стройинвестинжиниринг", которая и занимается ремонтом дорог в Днепропетровской области.

Ранее журналисты установили, что она тесно связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, с которым регулярно путешествовала за границу. Именно возглавляемая им ОВА решает, кому, на что, и в каких объемах выделять бюджетные средства. Так, с начала вторжения России компания фитнес-тренерки получила уже 1,5 миллиарда гривен.

Обыски, по данным источников (как и в Днепре), проходят в рамках дела по фитнес-тренерке Яны Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, и фирмы "Стройинвестинжиниринг",

– объяснил Ткач.

Что известно о Юрии Голике

Он является государственным менеджером, занимавшим пост советника премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 – 2020 году, а также советником главы Днепропетровской ОВА. Координатором инициированной президентом программы "Большая стройка" он стал в феврале 2020 года.

Де-юре Голик нет никакой официальной должности, но де-факто глубоко вовлечен в эти процессы – в СМИ его обычно называют куратором Большого строительства. Сам он себя характеризует как "консультант" президентского проекта.

Специализированная антикоррупционная прокуратура еще в ноябре открыла дело после расследования о председателе Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко. На днях у главы Днепропетровской ОВА, вероятно, проводили обыски.