Эти данные изданию подтвердили три несвязанных между собой источника в Днепре и в правоохранительных органах Украины. В пресс-службе НАБУ 24 канала пообещали прокомментировать информацию в скором времени.

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Что известно о возможных обысках в Резниченко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 26 декабря проводят серию обысков в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с "Большой стройкой", среди которых председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко,

– говорится в сообщении.

По данным источников издания, обыски начались утром 26 декабря, их проводят в:

помещении Днепропетровской ОВА и кабинете самого Резниченко;

подрядчиков Днепропетровской ОВА, в частности в помещениях фирмы "Стройинвестинжиниринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании;

Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог;

ряде других департаментов ОВА.

Кроме того, издание сообщило, что в Днепропетровской ОВА обыски пока не комментировали. Нет уведомлений о следственных действиях и от САП.